Samsung Galaxy Buds Pro: Leak zeigt Design der neuen S21-Kopfhörer

Es gibt Dinge, die sind so sicher wie das Amen in der Kirche. Dazu ge­hört auch, dass Gadget-Leaker Nr.1 Evan Blass uns mehr als einen Monat vor dem Launch einen Ausblick auf Samsungs neue Hardware gibt. Den An­fang macht er mit den Samsung Galaxy Buds Pro.

Samsung / Evan Blass

Blass veröffentlichte über seine neue Plattform Voice erste Bilder, die offensichtlich ganz offiziele Marketing-Render von Samsung zeigen. Darauf sind die sogenannten Samsung Galaxy Buds Pro zu sehen, die Gerüchten nach im Januar zusammen mit dem Galaxy S21 und seinen Schwestermodellen auf den Markt kommen. Die Modellnummer der neuen Bluetooth-Kopfhörer lautet SM-R190.Die Galaxy Buds Pro sind keine direkten Nachfolger der Galaxy Buds(+) und Galaxy Buds Live, sondern sollen wohl wie schon zuvor parallel zu den früher erschienenen Modellen vertrieben werden. In Sachen Design kehrt Samsung wieder zu einer runderen Optik zurück, nachdem man bei den Galaxy Buds Live mit einer "Bohnen"-Form experimentierte.Außerdem besitzen die Buds Pro wieder Gummiaufsätze, die dafür sorgen, dass sie den Ohrkanal vollständig verschließen. In Verbindung mit der wahrscheinlich integrierten aktiven Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen werden die Kopfhörer so wohl bestens in der Lage sein, die Außenwelt gut auszublenden. Für die ANC-Unterstützung sind wohl auch die mit auffälligen Grills abgedeckten Aussparungen in der Außenhülle notwendig, schließlich werden dort die dafür verwendeten Mikrofone untergebracht.Zu den technischen Daten der Samsung Galaxy Buds Pro sind bisher kaum Informationen bekannt geworden. Laut Dokumenten, die in der letzten Woche von der US-Kommunikationsaufsicht FCC veröffentlicht wurden, enthält zumindest das Charging-Case einen mit 500mAh etwas größeren Akku. Wie Blass' Bilder zeigen, werden die neuen Kopfhörer offensichtlich in neuen Farben daherkommen, darunter auch die hier gezeigte violette Variante. Auch in der Galaxy S21-Serie wird man diese Farbe wohl antreffen.