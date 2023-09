Samsung Galaxy Buds FE: So sehen die günstigen neuen BT-Earbuds aus

WinFuture Exklusiv

Samsung bereitet derzeit die Einführung einer ganzen Reihe von neuen "Fan Edition"-Produkten vor. Neben dem Galaxy S23 FE arbeitet man dabei auch an den Samsung Galaxy Buds FE. Jetzt hat Samsung selbst versehentlich erste Bilder der neuen, günstigeren Earbuds veröffentlicht.

Samsung

Samsung stellt PDF-Handbuch vorab online

Zusammenfassung Samsung bereitet Einführung von "Fan Edition"-Produkten vor, inklusive Galaxy S23 FE und Galaxy Buds FE.

Versehentliche Veröffentlichung von Bildern der Galaxy Buds FE durch Samsung.

Handbücher der neuen Earbuds bereits auf Samsungs Website verfügbar.

Neue Bluetooth-Kopfhörer haben ein mehrteiliges Gehäuse mit zentraler Touch-Fläche.

Galaxy Buds FE kommen mit Gummiüberzügen für verbesserten Halt bei In-Ear-Nutzung.

Keine Angaben zu Farbvarianten, Preisgestaltung oder spezifischer Ausstattung der neuen Modelle.

"Fan Edition" deutet auf Positionierung im unteren Preissegment hin.

Wie die Kollegen von GalaxyClub feststellten, sind auf der Website von Samsung im Support-Bereich bereits für diverse Länder die Handbücher der Samsung Galaxy Buds FE verfügbar. Das dort erhältliche PDF enthält nicht nur eine ausführliche Anleitung zum Umgang mit den Kopfhörern, sondern zeigen die neuen Bluetooth-Kopfhörer auch vorab.Wir haben die untenstehende Galerie an ersten offiziellen Bildern aus dem PDF-Handbuch für die Galaxy Buds FE extrahiert, so dass man sich ohne zusätzliche Markierungen einen Eindruck von der Optik der neuen Kopfhörer verschaffen kann. Gut erkennbar ist dabei, dass sie sich deutlich von den bisher verfügbaren Modellen unterschieden, indem Samsung auf ein mehrteiliges Gehäuse setzt, bei dem zentral eine Touch-Fläche angeordnet ist, die zur Bedienung verwendet werden kann.Außerdem will Samsung die Galaxy Buds FE wie schon bei einigen früheren Modellen seiner Reihe von drahtlosen Kopfhörern für die In-Ear-Nutzung mit Gummiüberzügen anbieten, durch die der Halt bei unterschiedlich geformten Ohrmuscheln verbessert werden soll. Die Aufsätze unterscheiden sich hauptsächlich dadurch, dass bei der Version für größere Ohren sozusagen "Finnen" angebracht sind, die für einen besseren Halt sorgen sollen.Noch gibt es keine Angaben darüber, welche Farbvarianten Samsung für die Galaxy Buds FE plant. Auch ist noch ungeklärt, wie die Preisgestaltung der neuen Kopfhörer aussehen soll oder welche konkrete Ausstattung der Hersteller bei dem neuen Modell bieten will. Dass es sich um eine "Fan Edition" handelt, legt aber eine Positionierung im unteren Preissegment nahe.