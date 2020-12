Samsung Galaxy Buds Pro: Neue Infos zum AirPods Pro-Konkurrent

Ein weiterer Leak rund um die Samsung Galaxy Buds Pro zeigt nicht nur neue Bilder zum kommenden Apple AirPods Pro-Konkurrenten, sondern auch einige der neuen Funktionen. Noise-Cancelling und virtueller 3D-Sound spielen bei den True-Wireless-Kopfhörern eine große Rolle.

Noise-Cancelling-Funktionen, Ambient- und 3D-Sound

Samsung / Evan Blass

Während erste Renderbilder der Galaxy Buds Pro seit Anfang Dezember die Runde machen, tauchen Samsungs neue Headphones jetzt in einem Update der hauseigenen Galaxy Wear­able-App auf. Wie die Kollegen von 9to5Google berichten, treffen Nutzer hier unter an­de­rem auf einen passenden Equalizer, eine "Find my Earbuds"-Funktion und auf eine Mög­lich­keit, die Touch-Bedienelemente der Kopfhörer anzupassen. Die gleichen Features stehen auch den aktuell erhältlichen Galaxy Buds+ und Buds Live zur Verfügung.Überarbeitet wurde vor allem der Bereich der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC). Zur klassischen An-Aus-Option gesellt sich jetzt der Punkt "Ambient Sound", der über die Au­ßen­mi­kro­fo­ne der neuen Galaxy Buds Pro auf Wunsch Umgebungsgeräusche durchlässt und somit eine komplette Abschottung von der Außenwelt verhindert. Ebenso wird mit "Voice Detect" eine Funktion eingeführt, welche die Stimme des Nutzers in Gesprächen erkennt, den genannten Ambient-Sound automatisch aktiviert und die Lautstärke abgespielter Musik oder Videos reduziert.Auch das von den Apple AirPods Pro bekannte "Spatial Audio"-Feature wurde aufgegriffen. Dabei handelt es sich um einen virtuellen 3D-Sound, der sich zudem je nach Kopfausrichtung und der Position des Smartphones anpasst. Dabei wird berichtet, dass der südkoreanische Hersteller ebendiese Funktion nur aktiviert, wenn die neuen Galaxy Buds Pro mit einem Samsung-Smartphone samt Google Android 11 verbunden sind. Eine Vorstellung der kabellosen Kopfhörer wird parallel zu der des Samsung Galaxy S21 im Januar erwartet. Die tech­ni­schen Details und Preise sind nicht bekannt.