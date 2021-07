Rassismus-Skandal: Konami kündigt Vertrag mit Fußball-Star Griezmann

Der französische Fußball-Star Antoine Griezmann ist jung, sieht gut aus und ist ein begeisterter Gamer. Das macht ihn für die Unternehmen aus der Branche interessant und war auch der Grund, warum ihn Konami als Yu-Gi-Oh-Botschafter angeheuert hat. Doch den Job ist er wieder los.

Respektlose und rassistische Kommentare

Konami

Der japanische Publisher und Entwickler Konami hat dieser Tage vor allem zwei wichtige geschäftliche Standbeine: die Fußball-Reihe Pro Evolution Soccer und das Sammelkartenspiel Yu-Gi-Oh! Und beides steht nun im Mittelpunkt eines Skandals rund um die beiden französischen Nationalspieler Ousmane Dembele und Antoine Griezmann - für letzteren hatte das Folgen, denn er hat nach gerade einmal rund einem Monat seinen Job als Yu-Gi-Oh!-Botschafter verloren.Konkret geht es um den Vorwurf des Rassismus gegenüber asiatischen Hotelangestellten. Das Ganze hat sich zwar bereits 2019 ereignet, doch nun ist ein Video aufgetaucht, das Dembele seinerzeit aufgezeichnet hat. Die beiden Fußballer, die beide beim FC Barcelona unter Vertrag stehen, haben auf einer Japan-Tour darauf gewartet, dass Hotelangestellte einen Fernseher installieren bzw. reparieren, damit die beiden (ausgerechnet) Pro Evolution Soccer (PES) spielen können.Im Video sagt Dembele zu Griezmann: "All diese hässlichen Gesichter, nur damit du PES spielen kannst, schämst du dich nicht?" Dembele hat sich dann auch über Japanisch lustig macht und die Sprache als rückständig bezeichnet. Griezmann selbst sagt in dem Video zwar nichts (bzw. ist nicht zu hören/verstehen), kichert aber die ganze Zeit und das kann und muss man als schweigende Zustimmung werten.Die beiden haben sich mittlerweile dafür entschuldigt, die Folgen sind aber dennoch schwerwiegend. Denn Griezmann hat nicht nur seinen Deal mit Konami verloren, auch der Hauptsponsor des FC Barcelona - der japanische Handelsriese Rakuten - ist alles andere als erfreut über diesen Rassismus in Richtung Asien und speziell ausgerechnet Japaner.Wie Eurogamer berichtet, forderten Konami und Rakuten vom FC Barcelona eine Erklärung für den Vorfall. Der Klub hat mittlerweile ein Statement veröffentlicht. Dort heißt es, dass Griezmann und Dembele "einen Mangel an Respekt in ihrem Verhalten gegenüber mehreren Mitarbeitern in dem Hotel, in dem sie sich aufhielten", gezeigt hätten und "diese Haltung sich in keiner Weise mit den Werten, die der FC Barcelona repräsentiert und verteidigt" decke. Die Spieler hätten sich zwar bereits entschuldigt, der FC Barcelona behalte "sich das Recht vor, interne Maßnahmen zu ergreifen, die er für angemessen hält", so der Verein.