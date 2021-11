eFootball-Patch abgesagt: Peinlicher Zustand hält wohl noch Monate

eFootball sollte die Erfolgsgeschichte von Pro Evolution Soccer (PES) weiterschreiben. Doch der Release verkommt für Entwickler Konami immer mehr zum absoluten Albtraum. Jetzt muss man ankündigen: Der desaströse Zustand wird viel länger anhalten, als gedacht.

Der geplante große Patch ist um Monate verschoben

Die Fehler-Liste liest sich wie in Witz

Einige Spieler werden in der Videosequenz vor dem Spiel als fliegendes Trikot oder gar nicht angezeigt

Der Schiedsrichter erscheint während einer Partie, als würde er im Rasen feststecken

Der Eckstoßschütze greift sich beim Ausführen der Ecke den Ball mit der Hand, statt ihn zu schießen

Bei Inaktivität vor dem Anstoß schlittern Spieler und Schiedsrichter über den Boden

Spieler verfangen sich bei Torjubeln in Tornähe im Tornetz

Zwei oder mehr Bälle werden gleichzeitig im Spiel angezeigt

Erfolge werden verliehen, selbst wenn die Bedingungen für deren Erhalt nicht erfüllt wurden

Eines kann man mit Sicherheit sagen: Mit dem Start von eFootball am 30. September hat Konami einen Ball ins Rollen gebracht, denn man so schnell nicht mehr stoppen kann. Nach kurzer Zeit war der Titel zum am schlechtesten bewerteten Spiel auf Steam aufgestiegen, das Netz machte sich über die teilweise gravierenden optischen und mechanischen Fehler lustig. Wie die Entwickler jetzt eingestehen müssen, werden Rettungsversuche wohl noch Monate in Anspruch nehmen.Eigentlich sollte schon am 11. November mit dem Release eines umfassenden Updates in Sachen Fehlern alles besser werden Jetzt muss man aber verkünden, dass es vorerst nichts wird mit den Reparatur-Arbeiten: "Wir möchten unsere Spieler darüber informieren, dass das für den 11. November geplante Update auf die Version 1.0.0 auf das Frühjahr 2022 verschoben wurde", schreibt Konami laut Spiegel auf Twitter . "Wir arbeiten so hart wie möglich daran, bis zum Frühjahr 2022 ein Spielerlebnis zu liefern, das unsere Spieler erwarten und verdienen."Mit der Verschiebung muss Konami auch in Bezug auf Zusatzinhalte vollständig zurückrudern. Am 11. November war eigentlich die Freischaltung der Inhalte des ersten Zusatzpakets, das aktuell für 40 Euro angeboten wird, versprochen worden. Auch diese Inhalte verschiebt Konami jetzt auf das nächste Jahr. Für Käufer hat das Unternehmen deshalb eine automatische Rückerstattung in Aussicht gestellt.Ein Blick auf die Fehler-Liste , die Konami aktuell in Bezug auf Version v0.9.1 bereitstellt, zeigt, in was für einem absurd schlechten Zustand sich große Teile von eFootball aktuell befinden. Im Anschluss nur einige unserer persönlichen Negativ-Highlights aus der Bugliste: