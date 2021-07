Ungewöhnlicher Hilferuf: EA-Spiel gehackt, um EA-Spiel zu retten

Apex Legends hat sich nach ersten Startschwierigkeiten zum Hit entwickelt und zählt mittlerweile 100 Millionen Spieler Der Battle-Royale-Shooter hat auch Vorgänger und teilt sich mit dem Mech-Shooter Titanfall das Universum. Nicht nur das, denn man teilt sich auch ein Problem.

"Haben Respawn angefleht"

Und dieses Problem hat nun zu einem ungewöhnlichen Protest geführt: Denn am vergangenen Wochenende bekamen Spieler von Apex Legends statt dem Spiel bzw. Playlists eine Nachricht zu sehen, die ihnen u. a. schlicht "Save Titanfall", also "Rettet Titanfall" mitteilte.Der Hack ist im Prinzip ein Hilferuf vor Spielern, die sich nicht vor Hackern erwehren können, wie man auf Seite SaveTitanfall nachlesen kann. Dort schreiben die betroffenen Gamer: "Titanfall ist ein von vielen geliebtes Franchise und Hacker-Probleme sind schon lange auf dem Vormarsch. Die Titanfall-Community hat Respawn seit über drei Jahren angefleht, dieses Problem zu beheben, aber ohne Erfolg. Heute wird dieses Spiel immer noch verkauft, obwohl es komplett unspielbar ist. Es ist Zeit, dass wir uns zu Wort melden."Wie PC Gamer berichtet, besteht das Problem tatsächlich schon lange: Ein oder eine kleine Gruppe Hacker greifen die Spiele-Server per DDoS-Attacken an und/oder spammen diese mit Bots zu - sofern die Server überhaupt verfügbar sind. Der Entwickler beider Spiele, Respawn Entertainment, hat bereits mehrfach Hilfe zugesichert, nachhaltig gelöst konnte das Problem aber nicht werden.Mit dem Hack von Apex Legends soll also auch demonstriert werden, dass beide Spiele für solche Angriffe anfällig sind. Es ist auch nicht das erste Mal, dass Apex Legends mit Hacks zu kämpfen hat, angesichts von bis zu 300.000 Spielern gleichzeitig passiert hier aber schnell etwas. Im Fall der beiden Teile von Titanfall ist die Lage absolut verfahren, denn Respawn steckt seine Energie mittlerweile komplett in den neuesten Battle-Royale-Shooter, für Titanfall 1 und 2 hat man allenfalls warme Worte und leere Versprechen übrig.