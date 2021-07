Iran: Hacker legen Zuganzeige lahm, Fahrgäste sollen Ajatollah anrufen

Bisher unbekannte Angreifer haben in den letzten Tagen mehrfach Attacken auf das iranische Bahnsystem durchgeführt, bei denen sie teilweise höchst ungewöhnliche Nachrichten verbreiteten. Wie weitreichend die Folgen tatsächlich waren, ist allerdings recht unklar.

Verwirrte Fahrgäste sollen sich doch bitte an den Ajatollah wenden

Wie die Gulf News berichten, gab es am letzten Freitag einen breit angelegten Hacker-Angriff auf die Anzeigesysteme der iranischen Bahnen. Dabei wurden auf den digitalen Anzeigen an den Bahnhöfen im ganzen Land unechte Meldungen über Zugverspätungen oder -streichungen ausgegeben.Unter anderem war auf den Anzeigen zu lesen, dass die Züge wegen eines Cyber-Angriffs starke Verspätung hätten oder gestrichen wurden. Außerdem ließen die Angreifer eine Nachricht anzeigen, in der sie die Fahrgäste aufforderten, sich für Informationen zu den Störungen an das Büro des Obersten Religiösen Führers Ajatollah Khamenei zu wenden hätten - inklusive der dafür nötigen Telefonnummer.Bereits früher am Freitag hatte die halboffizielle iranische Nachrichtenagentur Fars gemeldet, dass das elektronische Zugleitsystem des Landes ausgefallen sei, diese Meldung aber später wieder zurückgezogen. Unklar ist, ob es sich dabei um weitere Folgen eines Angriffs von Hackern handelte. Ein Sprecher des staatlichen Bahnbetreibers erklärte später, es habe keine Probleme im eigentlichen Betrieb gegeben.Mit Blick auf die gefälschten Nachrichten auf den Anzeigen an iranischen Bahnhöfen ließ Fars allerdings verlauten, dass dadurch "Chaos" für die Passagiere ausgelöst wurde. Im Iran gibt es immer wieder Angriffe auf verschiedene Teile der Infrastruktur oder Ausfälle. 2019 gab es einen weiterreichenden Ausfall, bei dem das gesamte Eisenbahnnetz des Landes betroffen war. Die Regierung behauptet immer wieder, hinter den Angriffen würden die USA stecken.