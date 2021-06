Windows 11: Hinweise zum Release am 20. Oktober verdichten sich

Wurde der offizielle Release-Termin für Windows 11 bisher nicht explizit genannt, hinterlässt Microsoft im Netz diverse Hinweise, die auf eine Veröffentlichung am 20. Oktober hindeuten. Diese sind nicht nur im Event-Stream des Unternehmens, sondern auch auf PR-Material zu finden.

Teams-Nachricht an Panos Panay "verrät" den Release-Monat

Geht es um die Verfügbarkeit des neuen Betriebssystems Windows 11, spricht Microsoft derzeit vorrangig über den Herbst, das Vorweihnachtsgeschäft oder "später im Jahr 2021". Dass bereits jetzt ein fixer Termin feststehen könnte, darauf deuten kleinere Hinweise (via Reddit ) hin, welche die Redmonder unter anderem im offiziellen Marketing-Material mehr oder weniger versteckt haben. Wirft man einen Blick auf einige der offiziellen Screenshots, die der Konzern im Zuge der Windows 11-Präsentation veröffentlicht hat, wird das Datum innerhalb der Taskleiste mit dem 20. Oktober 2021 angegeben.In einer solch aufwendig produzierten Präsentation kann man davon ausgehen, dass auch kleinste Details wie diese oder sichtbare Teams-Mitteilungen (via The Verge ) an Windows-Chef Panos Panay absichtlich genau so platziert wurden. Während Panay über die Designänderung und den Dark Mode von Windows 11 spricht, wird in seinem Info-Center unter anderem eine Nachricht seines Microsoft-Kollegen Stevie Bathiche dargestellt. "Viel Glück heute, Panos! Ich bin aufgeregt, auf 11 hochzudrehen. Kann den Oktober kaum erwarten!", ist hier zu lesen.Bedenkt man nun den genau auf elf Minuten ausgelegten Trailer der Windows-Startup-Sounds und das im Vorfeld auf Windows 11 hindeutende Teaser-Video, kann man auch bei diesen Hinweisen fest davon ausgehen, dass sie gewollt der Präsentation und dem PR-Material hinzugefügt wurden. Bis zu einer offiziellen Bekanntgabe des Release-Termins sind diese Andeutungen jedoch weiterhin mit einer gewissen Skepsis zu betrachten, auch wenn die Richtung stimmen könnte und Microsoft alle eingangs erwähnten Zeitraumangaben mit einem Release am 20. Oktober 2021 erfüllen könnte.