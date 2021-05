Outlook für Windows: Größtes Performance-Upgrade seit 1997 kommt

Outlook für Windows ist seit vielen Jahren ein Quasi-Standard für die Kommunikation per Mail sowie daran hängenden Aufgaben wie Kalenderplanung. Microsoft verbessert die Anwendung auch regelmäßig, ganz große Sprünge sind aber selten. Nun gibt es aber einen.

Erhebliche Verbesserung

Microsoft hat bereits vor zwei Jahren eine Reihe an Verbesserungen für die Windows-Version von Outlook vorgestellt, diese waren aber bisher nur als Preview bzw. per Opt-in verfügbar. Zu den angesprochenen Features gehörten eine optimierte Kalenderfunktionalität, eine verbesserte Synchronisierung und einiges mehr.Das Redmonder Unternehmen hat aktuell per Blog bekannt gegeben (via Neowin ), dass bisher lediglich zehn Prozent aller Anwender im Current Channel mit Version 2103 diese Verbesserungen aktiviert haben. Nun wird die Preview-Phase aber verlassen und das bedeutet, dass die breite Masse an Nutzern an diese gelangen wird.Microsoft: "Die neue Funktion verbessert die Zuverlässigkeit und die Synchronisierungslatenz für gemeinsam genutzte und delegierte Kalender in allen Outlook-Clients erheblich." Diese Verbesserungen sind bereits länger in den Outlook-Versionen für das Web, dem neuen Outlook für Mac sowie der mobilen Ausgabe verfügbar, nun folgt aber der wohl größte und wichtigste Brocken, nämlich der Windows-Client.Die laut Microsoft "größte Änderung an Outlook für Windows seit der Erstveröffentlichung im Jahr 1997" soll die Performance der Kalender-Features "dramatisch" verbessern. Microsoft schreibt in einem Blogbeitrag: "Seit Sommer 2019 haben wir das Erlebnis dank vieler Kundenberichte feingeschliffen und Bugs behoben. Mit zehntausenden täglichen Nutzern in der Vorschau sind wir jetzt zuversichtlich, dass das Erlebnis die Kalenderdelegierten begeistern wird."Das Unternehmen betont allerdings, dass sich oberflächlich nichts ändert bzw. ändern soll: "Trotz all dieser aufregenden Aussagen ist unsere Hoffnung, dass man nicht einmal bemerkt, dass sich etwas geändert hat. Warum sollten wir das sagen? Dies ist eine dieser Verbesserungen, die unsichtbar sein sollten, weil sie Probleme beseitigen, aber die Kernfunktionalität des Produkts nicht verändern."