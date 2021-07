Outlook für alle Fälle: "Project Monarch"-Preview könnte bald starten

Microsoft muss aktuell unzählige Mail-Clients am Leben erhalten, bemüht sich aber mit Project Monarch schon länger um eine All-in-one Outlook-Lösung. Jetzt deutet sich an, dass eine erste Vorschau des modernen Web-Clients für Mail bald in einer Preview bereitsteht.

Project Monarch soll sich für seinen ersten großen Auftritt fit machen

Outlook, sonst nichts

Die bewegte Geschichte der Mail-Lösungen bei Microsoft sorgt dafür, dass Anwendungen, die sehr ähnlich klingen, teilweise sehr unterschiedliche Aufgaben übernehmen können und sollen. Zwar ist wohl für viele Nutzer Outlook das bekannteste Synonym für die Mail-Lösungen des Konzerns, mit der Outlook Web Application , OWA, Outlook.com und Mail für Windows sowie Outlook für Mac hat Microsoft aber sehr viel Bälle gleichzeitig in der Luft. Wie wir Anfang des Jahres berichten konnten, wird hier unter dem Namen Project Monarch daran gearbeitet, die aktuelle Web-Version von Outlook als All-in-one-Lösung zu etablieren.Wie Zac Bowden von Windows Central schreibt, kommt in das Projekt wieder mehr Bewegung. Demnach soll Microsoft aktuell die Absicht verfolgen, den neuen Outlook-Client in einer Public-Preview "in den nächsten ein bis zwei Monaten" erstmals öffentlich vorzustellen. Damit könnte das Unternehmen frühere Schätzungen zu einem Start deutlich unterbieten, waren große Bewegungen von Project Monarch bisher nicht vor 2022 erwartet worden. Wie immer gilt natürlich: bis zu einer offiziellen Mitteilung durch Microsoft bleiben alle Daten, die Dritte hier kommunizieren, mit Vorsicht zu genießen.Ein Detail wird dann aber auch mit der aktuellen Welle an Meldungen verbreitet - und passt so durchaus zur Geschichte des Mail-Client. Microsoft soll die Absicht verfolgen, Project Monarch bei seiner Vorstellung einen sehr eindeutigen Namen zu verpassen: Outlook. So lässt man zumindest für zukünftige Nutzer keinen Zweifel, welches Outlook hier alle Aufgaben übernehmen soll.