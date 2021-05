Google Chrome warnt bei gestohlenen Passwörtern und "repariert" sie

Zur Google I/O hatte der Konzern ein paar neue Sicherheits-Features mit im Programm. Neu vorgestellt wurde unter anderem eine Schnell-Kor­rek­tur von schlechten oder kompromittierten Passwörtern für Chrome für Android

Vor gestohlenen Passwörtern warnen - und sie "reparieren"

Google Chrome Passwort-Check

Duplex on the Web-Technologie

Mit der neuen Funktion wird es möglich, dass man Passwörter mit nur einem Klick ändert - und zwar mit dem in Chrome integrierten Passwortmanager, der gleichzeitig ein neues, si­che­res Passwort generiert, speichert und einsetzen kann. Patrick Nepper, Senior Produkt­ma­na­ger von Google Chrome , stellte die Funktion wie folgt vor und erläuterte, warum der ver­bes­ser­te Passwortmanager so wichtig ist: "Passwörter auswendig zu lernen ist schwer. Des­halb ver­wen­den viele von uns das gleiche Passwort für mehrere Websites. Diese Praxis birgt je­doch ein großes Risiko, da nur eine Passwortverletzung ausreicht, um Ihre Kon­to­da­ten von vie­len ver­schie­de­nen Websites offenzulegen."Das Ändern von Passwörtern "per Hand" ist mühsam. Man durchläuft eine Reihe von Schrit­ten: Man muss zur Website navigieren, sich anmelden, die Kontoeinstellungen finden, die Pass­wort­sei­te öffnen - und dann speichern. "Die gute Nachricht ist, dass Chrome mit ei­nem star­ken Pass­wort-Ma­na­ger ausgestattet ist. Er prüft die Sicherheit Ihrer Passwörter schon seit einer Weile. Und ab heute kann Chrome, wann immer er eine Sicherheitslücke entdeckt, alle kompromittierten Passwörter schnell und sicher korrigieren", so Nepper.In Zukunft wird Chrome Passwörter mit einem einzigen Fingertipp ändern können, wenn die Webseiten das Feature unterstützen. Dazu nutzt Chrome "Duplex on the Web", um diese Funktion zu betreiben.Chrome bekommt einen Assistenten, der Passwörter prüft und auch auf Leaks hin überprüft. Sobald Chrome ein Passwort findet, das möglicherweise kompromittiert wurde, wird die Schaltfläche "Passwort ändern" vom Assistenten angezeigt. Wer dort darauf tippt, wird von Chrome zunächst zu der Website geführt. Dann hilft der Assistent bei dem gesamten Prozess der Passwortänderung."Wichtig ist, dass Sie den gesamten Vorgang steuern und entscheiden können, ob Sie den Pro­zess der Passwortänderung von Anfang an oder an einem beliebigen Punkt während des Pro­zes­ses manuell durchführen möchten", so Nepper. Angst vor einer willkürlichen Änderung braucht auch niemand zu haben. Wenn eine Website noch nicht unterstützt wird, kann der Pass­wort­ma­na­ger von Chrome zumindest dabei helfen, starke und einzigartige Passwörter zu erstellen.Angetrieben von Duplex on the Web übernimmt der Assistent lästige Aufgaben beim Surfen im Internet, zum Beispiel Scrollen, Klicken und Ausfüllen von Formularen. Die automatische Passwortänderung wird schrittweise in Chrome auf Android eingeführt, und zwar für Chrome-Nutzer, die ihre Passwörter synchronisieren. Die Bereitstellung beginnt in den USA und wird in den kommenden Monaten auf mehr Websites und in mehr Ländern verfügbar sein. Wann das Feature auch in Deutschland startet, war noch nicht zu erfahren.