Google holt Magisk-Dev: Root-Spezialist arbeitet an Android-Sicherheit

Der Magisk-Entwickler und Root-Spezialist Hung-Lin Wu, oft besser bekannt als John Wu bzw. Topjohnwu, ist ab sofort für Google tätig. Der Konzern hat Wu in sein Team für die Plattform-Sicherheit von Android geholt - ausgerechnet jenes Team, gegen das Wu bisher arbeitete.

Wie John Wu gestern über seinen Twitter-Account verlauten ließ , arbeitet er jetzt im Android Platform Security Team bei Google. Er freue sich, mit den talentierten Leuten zusammenzuarbeiten, die bisher "auf der anderen Seite" waren. Er sei gespannt darauf, woran er in Zukunft arbeiten werde, so Wu weiter.John Wu ist einer der bekanntesten Entwickler, wenn es darum geht, den Nutzern von Android-Smartphones Root-Zugriff und damit deutlich mehr Handlungsspielraum zu geben. Wu entwickelte das Tool Magisk, das in vielen Fällen Root-Zugriff ermöglicht und den Umgang damit deutlich einfacher macht.Mit der zu Magisk gehörenden Komponente MagiskHide war es möglich, auf Geräten mit Root-Zugriff weiterhin Spiele oder Mobile-Banking-Lösungen zu nutzen. Inzwischen haben es diverse Änderungen an Googles Sicherheitsplattform SafetyNet deutlich schwerer gemacht, die zuvor dank Magisk zugänglichen Möglichkeiten bei bestehendem Root-Zugriff weiterzunutzen.John Wu ist auch weiterhin der Hauptentwickler hinter Magisk, während das Projekt in einigen Bereichen schon länger von anderen Entwicklern betreut wird. Die Fähigkeiten des Programmierers hinter Magisk sind in der Tech-Industrie höchst gefragt. So hatte Wu im Jahr 2019 begonnen, für das Core-Platform-Team hinter Apples Siri zu arbeiten, bevor er von dem US-Computerkonzern in Vollzeit in einem Team für Machine-Translation eingestellt wurde.Ironischerweise arbeitet Wu mit seinem Wechsel zu Google genau für das Team, mit dem sich Magisk und MagiskHide seit Jahren ein Katz-und-Maus-Spiel geliefert haben. Inwiefern dies negative Auswirkungen auf Möglichkeiten zum Root-Zugriff und die Umgehung von SafetyNet auf Android-basierten Geräten haben wird, bleibt abzuwarten.