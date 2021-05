Ubisoft: Publisher fokussiert sich stärkerer auf Free-to-Play-Spiele

Der Publisher Ubisoft möchte zukünftig seine Strategie ändern und sich mehr auf Free-to-Play-Spiele konzentrieren. Bisher hat der Konzern jedes Jahr hauptsächlich umfangreichere AAA-Titel veröffentlicht. Die Free-to-Play-Games sollen an bereits etablierte Franchisen anknüpfen.

Free-to-Play-Spiele sollen hohen Qualitätsanforderungen folgen

Bisher keine konkreten Titel genannt

Ubisoft arbeitet weiterhin an AAA-Titeln

Keine AAA-Titel im kommenden Halbjahr

Ubisoft Connect: Spiele-Client für den PC

Diesen Richtungswechsel hat Ubisoft laut Videogameschronicle vor kurzem angekündigt. Obwohl die Free-to-Play-Spiele an sich kostenlos gespielt werden können, soll es sich um High-End-Produkte handeln. In den Games haben die Nutzer die Option, zusätzliche Inhalte zu erwerben. Im Gegenzug dürfte den Spielern dann keine Werbung angezeigt werden.Welche Titel Ubisoft zukünftig konkret ver­öf­fent­li­chen möchte, ist derzeit noch nicht bekannt. Womöglich kündigt der Publisher in den nächsten Monaten weitere Free-to-Play-Spiele an. Mit "Tom Clancy's The Division: Heartland" hatte Ubisoft Anfang des Monats bereits ein kostenloses Game vorgestellt.Mit der Konzentration auf Free-to-Play-Spiele möchte sich Ubisoft allerdings nicht komplett von kostenpflichtigen Titeln verabschieden. Auch in Zukunft sollen umfangreiche AAA-Games das Licht der Welt erblicken.Um den Fokus stärker auf die Free-to-Play-Titel legen zu können, hat Ubisoft gegenüber seinen Investoren bestätigt, dass in der zweiten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres keine weiteren AAA-Spiele auf den Markt gebracht werden sollen. Darüber hinaus wird das Game "Skull & Bones" verschoben, sodass der Titel frühestens im April 2022 veröffentlicht wird.