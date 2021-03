The Division 2: Ubisoft liefert Ende des Jahres neue Inhalte

Ubisoft kündigte jüngst an, auch in diesem Jahr neue Inhalte für den MMO-Shooter Tom Clancy's The Division 2 zu liefern. Laut Ent­wick­ler­team haben die Arbeiten an diesen Updates jedoch erst vor Kurzem begonnen. Spieler müssen sich also noch etwas gedulden.

Update für Ende 2021 geplant

Ubisoft

Wie die Verantwortlichen Entwickler mitteilten, hat Ubisofts Tom Clancy's The Division-Marke inzwischen über 40 Millionen einzigartige Spieler erreicht. Der Release der Erweiterung War­lords of New York im März 2020 erzielte dabei die höchste Anzahl an monatlich aktiven Nut­zern. Laut Ubisoft setzte sich diese Aktivität über das ganze letzte Jahr fort. Das Team be­dank­te sich auf diesem Weg für die großartige Unterstützung - und gab einen Ausblick auf die Planung für das Jahr 2021. ( via Play3 "Wie wir vor wenigen Wochen angekündigt haben, haben wir mit der Arbeit an neuen In­hal­ten für The Division 2 begonnen. Die Entwicklung dieser Inhalte wird von einer Gruppe Pro­jekt­ve­te­ra­nen bei Ubisoft Massive angeführt. Dabei werden Adrian Trasca und Yannick Banch­ereau weiterhin als Produzent und Associate Creative Director die Leitung des Projekts ha­ben. Des Weiteren freuen wir uns ankündigen zu können, dass die neuen Inhalte mit der Unterstützung der talentierten Gruppe an Entwicklern bei Ubisoft Bucharest entstehen wer­den", so das Entwicklerteam von The Division 2.Interessant ist, dass Ubisoft mit diesem großen Update auch die Einführung eines brandneuen Spielmodus plant. Außerdem beschäftige man sich intensiv damit, die Vielfalt und Brauch­bar­keit der jeweiligen Charakter-Builds zu er­hö­hen. Um die gewünschte Qualität ge­währ­leis­ten zu können, benötigen die Entwickler jedoch et­was Zeit: "Die Entwicklung dieses neuen Up­dates befindet sich noch in der Anfangsphase und wird noch mehrere Monate dauern. Als Re­sul­tat ist unser nächstes großes Update ak­tu­ell frühestens für Ende 2021 geplant. Wir werden uns diese Zeit nehmen, um si­cher­zu­stel­len, dass wir eine bedeutende Änderung ins Spiel bringen werden."Um die Zeit bis zu diesem großen Update zu überbrücken, sollen die im zweiten Spiel-Jahr eingeführten Seasons wiederholt werden. Die anstehende Season 5 wird beispielsweise eine Wiederholung von Season 1 sein. Somit können Belohnungen und Sammelgegenstände ver­dient werden, welche vielleicht im letzten Jahr verpasst wurden. Außerdem sollen Ligen und Globale Events erneut zur Verfügung stehen.