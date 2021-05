Daan.Tech Bob: Hacker machen Geschirrspüler-Nutzung viel billiger

Der Hersteller Daan.Tech hat mit seinem kleinen Schreibtisch-Geschirr­spü­ler ein reges Interesse auf sich gezogen. Und Hacker haben nun auch einen Weg gefunden, damit Nutzer nicht in eine ähnliche Kostenfalle tap­pen wie bei der Drucker-Tinte.

Enormes Sparpotenzial

Denn auch die Bob-Geschirrspüler arbeiten mit proprietären Kassetten, in denen das Spül­mit­tel geliefert wird. Diese zählen über eine eingebaute Elektronik mit, wie oft bereits ab­ge­wa­schen wurde. Und wenn die Zahl der vorgesehenen Waschvorgänge erreicht ist, muss der Nutzer eine neue Kassette einsetzen, um weiterhin an sauberes Geschirr zu kommen. Es ist also nicht möglich, einfach auf den originalen Nachschub zu verzichten und ein eigenes Spül­mit­tel zu verwenden.Und dies kann für stattliche Kosten sorgen, denn eine neue Kassette mit 90 Einheiten kostet 60 Dollar. Zwar ist ein Spülvorgang so zu einem recht überschaubaren Betrag von 67 Cent zu haben, wer aber im Büro täglich einmal zum Feierabend die Kaffeetassen und sonstigen Kleinigkeiten spülen lässt, landet schnell bei einem dreistelligen Betrag im Jahr.Die Hacker der Gruppe dekuNukem haben daher die Spülmittel-Kassetten unter die Lupe genommen und sich an dem darin enthaltenen EEPROM abgearbeitet. Nach einigen Code-Analysen konnten sie die Zählung der Waschvorgänge dann auch manipulieren. Dafür benötigt man einen EEPROM-Reader, der allerdings für einen überschaubaren Betrag zu bekommen ist.Nun benötigte man nur noch ein Spülmittel, das geeignet war, in dem Bob-Geschirrspüler ein­ge­setzt zu werden. Und hier kam den Ha­ckern der britische Verbraucherschutz zugute - denn die Gesetzgebung sieht hier vor, dass die Zu­sam­men­set­zung aller chemischen Pro­duk­te aus­ge­wie­sen werden muss. Darüber fand man ein geeignetes Ersatz-Produkt, das so günstig ist, dass die Kosten pro Spülvorgang auf rund 2 Cent gedrückt werden konnten.Den Code zum Zurücksetzen des Zählers bieten die Hacker nun auf GitHub öffentlich an. Wem es allerdings zu kompliziert ist, sich mit dem gesamten System auseinanderzusetzen, kann bei der Gruppe auch einen so genannten Cassette Rewinder erwerben. Dabei handelt es ich um ein kleines Board, das auf die Kassette gesteckt wird und den Zähler zurücksetzt. Dieses kostet 29,99 Dollar, was sich angesichts der Einsparungen schnell bezahlt machen dürfte.