Daan.Tech Bob: Kleiner WLAN-Geschirrspüler mit UV-Desinfektion

Vorteile:

Kompakte Bauweise

Mit oder ohne fixe Installation nutzbar (Integrierter Wassertank)

Keine Verpflichtung, Hersteller-eigene Reinigungsmittel zu nutzen

WiFi für Firmware-Updates

Informiert über Wassereinsparungen

Leicht zu reinigen

UV-Modul zur Desinfektion von Objekten optional möglich

Anpassungsfähiger Spülmaschinenkorb

Betriebsgeräusch Geräte-Klassen angemessen

In verschiedenen Farbvarianten und Kombinationen erhältlich

20 min Express-Spülgang

Spülmittel über Bob nachzubestellen

Neutral:

Software-Optimierung für Text-Anzeige weiterhin notwendig

WiFi-Potenzial kann weiter ausgereizt werden

Updates können nicht verweigert werden (außer ohne WiFi)

Kein PayPal für Bob+ (Stand Dezember 2020)

Nachteile:

Keine Google Home / Alexa Anbindung

Keine Companion-App

Kein 5 GHz WLAN

Die meisten Aufrüstungen von normalen auf Smart-Home-Geräte dürfte aus Bequemlichkeit erfolgen. Entsprechend dürfte sich der Hersteller Daan.Tech gedacht haben, dass man dieser Zielgruppe natürlich auch Geschirr-Spülmaschinen gut verkaufen kann. Das System namens Bob eignet sich für kleine Haushalte oder Büros und kann per WLAN ferngesteuert werden. Und in der heutigen Corona-Zeit dürfte es von Vorteil sein, dass das Produkt auch in integrierter UV-Funktion für die Sterilisation von Gegenständen eingesetzt werden kann. Unser Kollege Timm Mohn hat Bob getestet.