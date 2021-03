Mi Mix Fold offiziell: Xiaomi macht viel größer & besser als Samsung

Xiaomi hat sein erstes Foldable Smartphone offiziell vorgestellt. Das Mi Mix Fold vertraut auf dieselbe Design-Idee wie Samsungs Z Fold-Reihe, bietet aber unter anderem größere Displays, bessere Akkukapazität und das branchenweit erste Kamera-System mit Flüssiglinse.

So sieht der Einstieg von Xiaomi ins Foldable-Geschäft aus

Erste Flüssiglinse

Technische Daten zum Mi Mix Fold Internes Display 8,01 Zoll flexibler OLED, 60 Hz, HDR10+ Externes Display 6,5 Zoll AMOLED, 90 Hz, HDR10+ SoC, OS Qualcomm Snapdragon 888, MIUI 12 auf Basis von Android 10 Speicher 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB (LPDDR5 3200MHz + UFS 3.1) Hauptkamera 108MP HM2 Hauptsensor(1/1.52", 2.1μm), 8MP Flüssigobjektiv (80 mm äquivalente Brennweite, 3 cm Mindestfokussierentfernung, 123° Ultra-Weitwinkelobjektiv), 13MP (F2.4 Blende) Frontkamera 20MP Verbindungen Dual 5G, Bluetooth 5.2, USB Typ C, WiFI 6, NFC Akku 5,020mAh, Doppel-Zellen-Design Besonderheiten 3D-Panorama-Soundsystem mit vier Lautsprechern von Harman Kardon, 67W kabelgebundene Turboladung Preis und Verfügbarkeit Ab umgerechnet 1300 Euro, ab 16. April in China

Nach den üblichen Monaten voller Gerüchte und Leaks ist es jetzt offiziell: Mit dem Mi Mix Fold tritt Xiaomi jetzt offiziell in den Premium-Markt für Foldables ein. Beim Design geht man dabei keine eigenen Wege, sondern tut es Samsung und dem Galaxy Z Fold gleich, indem man einen innenliegendes faltbares Display um ein Außendisplay ergänzt. Erstes Allein­stellungsmerkmal: Mit seinem flexiblen 8.01 Zoll OLED-Panel hat man das aktuell größte faltbare Smartphone-Display zu bieten. Auch auf der Außenseite ist man mit 6.52 Zoll AMOLED-Display Größen-Spitzenreiter.Dolby Vision und ein vierfach Lautsprechersystem von Harman Kardon sollen das Gerät dann endgültig zur perfekten Produktivitäts- und Entertainment-Maschine machen - inwieweit das hoch angepriesene "3D-Panoramaklangsystem" wirklich Raumklang liefert, müssen natürlich erste Tests zeigen. Eines ist aber schon jetzt sicher: Mit einer Akkukapazität von 5020 mAh, aufgeteilt auf 2.460mAh und 2.560mAh, kann man auch bei der Ausdauer Spitzenwerte in der Foldable-Klasse erreichen. 67-Watt-Schnellladen bringt die Akkus in 37 Minuten auf 100 Prozent.Und das war es noch nicht mit der Spitzen-Hardware im neuen Xiaomi Vorzeigegerät. Das Mi Mix Fold ist das erste Smartphone der Welt, dass eine Flüssiglinse mitbringt. "Damit beginnt die Ära der bionischen Fotografie" so Xiaomi stolz. Mit einer transparenten Flüssigkeit, die von einer Folie umhüllt ist, kann eine flexible linsenähnliche Struktur geformt werden. "Krümmungsradius der sphärischen Oberfläche kann dank eines hochpräzisen Motors genau verändert werden. Sie können Mikrodetails aus der Nähe aufnehmen und prächtige Flüsse und Berge aus der Ferne bestaunen.", so die Entwickler.Der Rest des Mi Mix Fold bietet die übliche Hardware in aktuellen Android-Highend-Smartphones . Antrieb leistet der Snapdragon 888, die Speicherkonfigurationen reichen von 12GB+256GB, über 12GB+512GB bis hin zu 16GB+512GB. Neben der normalen Version in Schwarz, wird auch noch eine "Keramik Special Edition" angeboten. Letztere geht in China ab Ende März in den Vorverkauf, das normale Mi Mix Fold folgt dann am 16. April, ebenfalls nur in China. Der Startpreis liegt bei umgerechnet 1300 Euro, beim Spitzenmodell stehen fast 1700 Euro auf dem Preisschild.