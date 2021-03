Fold killt Note: Das neue Samsung-Top-Modell faltet wohl doppelt

Das Ende der Note-Serie ist beschlossen. Jetzt zeigt sich immer mehr, was Samsung bewegt: Kunden, die bisher bereit waren, den hohen Preis für Note-Smartphones zu zahlen, sollen zukünftig doch bitte zum Falt-Smartphone greifen. Das Top-Modell wird wohl sogar doppelt gefaltet.

Note muss Fold weichen, Samsung setzt voll auf die Falte

Falt-Smartphone mit Doppelfalte

Die Note-Serie war sicher nicht Samsungs wichtigstes Standbein, kann aber schon lange vor solchen Marketing-Bezeichnungen den Status eines echten Pro-Geräts erfüllen. Genau deshalb konnte die Serie auch über Jahre auf einen festen Kreis an Enthusiasten vertrauen, die gerne bereit waren, für Extra-Features deutlich extra zu bezahlen. Für Samsung werden die Falt-Smartphones auch nach einem Bericht von Nikkei Asia so zur doppelten Wette.Wie Koh Dong-jin, Chef der Mobilsparte, schon zuvor erläutert hatte, wird man die Note-Serie dieses Jahr "pausieren" lassen. Auf der anderen Seite werden intern klar Bestrebungen formuliert, die Verkaufszahlen von Falt-Smartphones mit einer aggressiven Marktstrategie auf das Niveau der Note-Serie zu heben. "Die Einstellung der Note-Serie wurde ziemlich genau letztes Jahr beschlossen. Das Unternehmen will mehr auf faltbare Telefone setzen, die viel höhere Preise mit unverwechselbaren Designs haben", so eine mit der Angelegenheit vertraute Person.Gerade in Bezug auf "unverwechselbare De­signs" will Samsung in diesem Jahr wohl noch ein Falt-Ass aus dem Ärmel zaubern. Bisher war vermutet worden, dass das Unternehmen neue Generationen des Galaxy Z Flip und Galaxy Z Fold vorstellt. Jetzt gibt es Berichte, dass man "bis Ende des Jahres" auch ein Prestige-Modell plant, das das Display an zwei Stellen faltet - entsprechende Patente sind schon länger bekannt, Details zu einem solchen Gerät gibt es Abseits von Konzepten Dritter aber nicht.Samsung hat auf jeden Fall zunehmend Schwierigkeiten, die Premium-Handy-Serien Galaxy S und Note von der Konkurrenz abzuheben. Dass das Unternehmen darüber nachdenkt, faltbare Telefone als wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu nutzen, ergibt da durchaus Sinn. Jetzt wird der Markt zeigen müssen, ob für Samsung auch die Wette aufgeht, dass Note-Nutzer bereitwillig zu Fold-Nutzern werden.