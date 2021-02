Falt-Handy-Flut: Google Pixel Fold in Arbeit, Oppo & Xiaomi legen nach

Smartphones mit Faltdisplay sind bisher Luxusprodukte für Enthusiasten. Jetzt scheint sich abzuzeichnen, dass man für dieses Jahr eine wahre Flut an neuen Geräten mit flexiblen Displays erwarten kann. Samsung soll entsprechende Panels auch an Google liefern.

Jetzt doch wieder ein Highend-Gerät aus der Pixel-Familie

Viele andere Modelle

LG Display

Google hat die Funktionalität, die Falt-Smartphones auf der Software-Seite benötigen, schon länger in Android integriert. Jetzt gibt es Gerüchte, dass der Konzern einmal mehr seine Pixel-Marke nutzen könnte, um für diese Funktionen mit einem eigenen Foldable ein Referenzmodell zu schaffen. Wie The Elec aus Südkorea schreibt, hat Google bei Samsung "einklappbare faltbare OLED-Panels" mit einer Größe von etwa 7,6 Zoll bestellt.Passend zu diesen Nachrichten aus der Lieferkette liefert auch der für Leaks bekannte Journalist Jon Prosser seinen Beitrag in Bezug auf Googles Pläne. So schreibt Prosser knapp auf Twitter : "Das Google Pixel ‘Fold' gibt es wirklich." Gerüchte zu einem Pixel-Smartphone mit Faltdisplay sind dabei aber nicht neu: Der Branchenspezialist Ross Young hatte schon Ende letzten Jahres neben anderen Modellen ein Pixel Fold vorausgesagt. Einig ist man sich auch beim geplanten Timing: Google soll einen Release noch in diesem Jahr anvisieren.Neben Google bringt The Elec in seinem Bericht auch Oppo und Xiaomi als Abnehmer für flexible OLED-Displays von Samsung ins Spiel. Gerüchte schreiben hier Oppo besonders große Ambitionen zu, der Hersteller soll bis zu vier Faltmodelle planen. Bei Xiaomi scheint dagegen klar, dass man wie Samsung - und jüngst auch Huawei mit dem Mate X2 - in diesem Jahr auf ein Design mit innenliegendem Display umstellen wird. Dabei sollen 8 Zoll auf der Innenseite und 6,4 Zoll beim Zusatzdisplay anvisiert werden.Unabhängig von letztendlich verfügbaren Modellen zeichnet sich bei den Falt-Smartphones ein klarer Trend ab: Nachdem sich Hersteller an verschiedensten Formen probiert haben, wird man in diesem Jahr wohl viele Modelle nach dem Vorbild des Samsung Galaxy Fold und Z Flip erwarten können.