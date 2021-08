Xiaomi Mi Mix 4 vorgestellt: Kamera unterm Display und neue Top-CPU

Der chinesische Hersteller Xiaomi hat mit dem Mi Mix 4 sein neuestes Flaggschiff-Smartphone vorgestellt, bei dem man erstmals in der eigenen Produktpalette zudem auf eine Frontkamera setzt, die nicht "in", sondern "unter" der Display-Oberfläche verbaut wird.

Viel Aufwand, nur um die Frontkamera zu verstecken

Neuer Qualcomm Snapdragon 888 Plus unter der Haube

Das Xiaomi Mi Mix 4 ist im Grunde ein mit aktuellster High-End-Technik ausgerüstetes Oberklasse-Smartphone, hebt sich aber durch die Integrationsweise der Kamera auf der Front ab. Diese sitzt nicht etwa in einer "Notch" oder einem kreisrunden "Punch Hole", sondern an einer bestimmten Stelle direkt unter der Display-Oberfläche.Es kommt also ein speziell gestaltetes AMOLED-Panel zum Einsatz, bei dem im Bereich der Frontkamera eine spezielle Pixelanordnung verwendet wird. Xiaomi spricht davon, dass man die Display-Pixel des OLED-Panels in der Region vor der Kamera in "Mikro-Diamant"-Form anordnet, also kleiner gestaltet hat, während gleichzeitig die Leuchtkraft erhöht wurde. Die Interna des Displays wurden außerdem so umgestaltet, dass im Bereich der Kamera mehr Licht durch die Oberfläche fallen kann, das obendrein kaum noch gestreut wird.Durch seine Anpassungen will Xiaomi es geschafft haben, dass die Display-Qualität im Bereich vor der Frontkamera nicht leidet. So soll dort eine Pixeldichte von 400 Pixel pro Zoll erreicht werden, was immer noch einem sehr hohen Niveau entspricht, wie es bei aktuellen Displays ähnlicher Bauart üblich ist. Die Kamera selbst nutzt einen 20-Megaixel-Sensor, bei dem man per Software Pixel-Binning durchführt, um letztlich 4-Megapixel-Fotos zu liefern.Durch die Zusammenlegung mehrerer Sensorpixel soll die Kamera letztlich bessere Bildern liefern können, weil man so die Klarheit und den Detailreichtum erhöht. Vermutlich kämpft man im Grunde also weiterhin damit, dass die Kamera in voller Auflösung gewisse Unschärfen aufweist, weil sie eben durch das Display hindurch fotografieren muss.Technisch kann sich das Mi Mix 4 ansonsten mehr als sehen lassen. Das 6,67 Zoll große AMOLED-Panel arbeitet mit 2400 x 1080 Pixeln und bietet eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hertz. Dolby Vision und HDR10+ werden ebenso unterstützt wie 10-Bit-Farbwiedergabe. Außerdem besitzt der Bildschirm Gorilla Glass Victus, also die siebte Generation des widerstandsfähigen Display-Glases von Corning.Unter der Haube wirkt der neue Qualcomm Snapdragon 888+, also eine etwas schnellere Version des aktuellen High-End-SoCs des US-Herstellers. Je nach Modell werden acht oder zwölf Gigabyte LPDDR5-RAM und 128, 256 oder 512 GB UFS-3.1-Speicher geboten. Xiaomi pumpt den Akku des neuen Mi Mix 4 mit seinen 4500 mAh darüber hinaus mit bis zu 120 Watt innerhalb von nur 15 Minuten voll, wenn man den sogenannten Boost-Modus aktiviert. Alternativ kann man auch drahtlos mit bis zu 50 Watt laden.Die Kameras des Xiaomi Mi Mix 4 sollen ebenfalls überzeugen: Im Mittelpunkt steht ein Samsung HMX Kamera-Sensor mit 108 Megapixeln, einer f/1.95-Blende und optischem Bildstabilisator in Hardware. Hinzu kommt eine Ultraweitwinkel-Kamera mit einer sogennanten "Freeform"-Linse, die versucht, die sonst üblichen Verzerrungen durch eine spezielle Formgebung hinfällig zu machen. Diese Kamera arbeitet mit einem 13-Megapixel-Sensor, einem 120 Grad breiten Sichtfeld und einer f/2.2-Blende. Hinzu kommt auch noch eine 8-Megapixel-Kamera mit Periskopoptik, die einen fünffachen optischen Zoom bietet und ebenfalls einen Hardware-Bildstabilisator hat.Xiaomi will beim Mi Mix 4 außerdem mit einem angeblich im "Unibody"-Design gehaltenen Keramikgehäuse punkten. Das Gehäuse wird angeblich in einem Stück gefertigt und hat keinerlei Übergänge oder Verbindungen, die geklebt oder geschraubt werden müssten. Es muss sich allerdings noch zeigen, wie widerstandsfähig das Gerät letztlich sein wird. Zur weiteren Ausstattung gehören auch noch Stereolautsprecher von Harman-Kardon.Das Xiaomi Mi Mix 4 soll noch in diesem Monat in China in den Handel kommen, bevor dann auch ein internationaler Launch zu erwarten sein dürfte. Für die Basisversion werden 5000 Yuan fällig, was umgerechnet knapp 660 Euro entspricht.