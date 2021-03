Microsoft Surface Duo: Wenn Produktivität auf Android-Vielfalt trifft

Zwei Monitore steigern die Produktivität: Was für PCs schon seit Jahren gilt, ist unterwegs ein Novum. Deshalb sind alle Augen auf das Microsoft Surface Duo gerichtet, ein Android-Smartphone mit Dual-Display. Wir er­klären, was es mit der Neuheit auf sich hat. (Anzeige)

Office-Deals bis zum 21. März: Wer noch in dieser Woche beim Surface Duo mit 128 GB Speicher zuschlägt, erhält von Saturn das Office-Paket Microsoft 365 Single für 12 Monate nahezu gratis. Nur 1 Cent muss für Word, Excel, PowerPoint und Co. ausgegeben werden.

Das Surface Duo: Erst ein Arbeitstier, dann der Feierabend-Begleiter

Gekommen um zu bleiben: Das Dual-Screen-Konzept von Microsoft

Microsoft gehört zu den Experten, wenn es um klappbare Geräte geht. Mit den Surface-Pro­duk­ten definierte kein anderer Hersteller Notebooks, Tablets und 2-in-1s so, wie es die Red­mon­der in den letzten Jahren getan haben. Dass diese Erfahrung jetzt auch in ein Smart­phone einkehrt, ist nur zu begrüßen. Doch das Surface Duo ist mehr als ein Mini-Laptop mit zwei Displays - Es ist ein gänzlich neues Konzept. Dabei kombiniert Microsoft die Qualität und Langlebigkeit seiner Surface-Baureihe mit der Vielfalt des Google Android-Be­triebs­sys­tems und holt private sowie berufliche Nutzer mit seinem neuen Exoten gleichermaßen ab.Eines ist den Besitzern des Surface Duo sicher: Sie heben sich von der breiten Masse der Smartphone-Nutzer ab. Das liegt nicht nur an den beiden 5,6-Zoll-Displays, sondern auch am für Microsoft typischen 4:3-Format der Bildschirme. Sie bieten deutlich mehr Platz, um Office-, Android-Apps und Spiele mit einer größeren Sichtfläche darzustellen und steigern sogar dann die Produktivität, wenn nur eines der Displays verwendet wird. Durch das ver­bau­te 360-Grad-Scharnier zeigt sich das Smartphone wie die beliebten Surface 2-in-1-Ge­rä­te in verschiedenen Modi, wahlweise mit Einzel- oder Doppel-Anzeige oder sogar als Lap­top-Er­satz mit virtueller Tastatur.Doch während ein Notebook oftmals nur für die Arbeit verwendet wird, lässt Microsoft den beruflichen mit privaten Alltag verschmelzen. Nicht nur bringen die Redmonder ihre be­kann­ten Office-Programme Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Co. auf das Surface Duo , son­dern auch die gesamte Vielfalt von Android inklusive Play Store und essentiellen Apps wie Whats­App, Facebook, Instagram und Co. Während der Arbeit nimmt man an Zoom- und Microsoft Teams-Meetings teil, schreibt E-Mails und finalisiert Präsentationen, während im Feierabend zum eBook, den sozialen Netzwerken oder einem Spiel gegriffen werden kann.Das Microsoft Surface Duo schlägt in der 128-GB-Version mit 1549 Euro zu Buche und sie­delt sich somit im Premium-Bereich an. Die Investition lohnt sich in jedem Fall, wenn man sein Smartphone als produktives Arbeitsgerät nutzen und gleichzeitig einer der ersten Nutzer sein möchte, die das zukunftstaugliche Dual-Screen-Konzept unterstützen. Im Gegensatz zu an­de­ren Herstellern kann man Microsoft Vertrauen schenken, wenn es um langfristige And­roid-Updates, Aktualisierungen des hauseigenen Microsoft-Launchers und viele Software-An­pas­sun­gen für zwei Bildschirme geht. Ein Update auf Android 11 wurde bereits für den Som­mer angekündigt.