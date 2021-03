Also doch: Marvel-Hit Black Widow wird auch auf Disney+ gestreamt

Eigentlich sollte Black Widow den Startschuss zu Phase 4 des Marvel Cine­matic Universe geben, doch dann kam die Pandemie dazwischen. Der Film wurde im Verlauf von 2020 mehrfach verschoben und nun hat sich Disney doch entschieden, den Film auch per Streaming zu zeigen.

Gegen Extra-Gebühr auf Disney+

Verschoben, verschoben, verschoben: Das ist das kürzest mögliche "Was bisher geschah" zum MCU-Film Black Widow. Wie erwähnt sollte das Natasha Romanoff-Prequel die Phase 4 des Filmuniversums von Marvel eröffnen. Das ist jetzt nur noch quasi halb der Fall, denn mittlerweile war schon die Serie WandaVision auf Disney+ zu sehen, am vergangenen Freitag ist auch The Falcon and the Winter Soldier angelaufen.Doch nun hat sich Disney auch im Fall von Black Widow entscheiden, den Streifen per Streaming zu zeigen. Denn obwohl in den USA die Kinos langsam öffnen, kann man wohl nicht sicherstellen, dass ein Blockbuster wie Black Widow in genügend Sälen gezeigt werden kann. Also folgt man dem Beispiel von Mulan und zuletzt Raya und der letzte Drache und wird den Film auch auf seinem Streaming-Dienst veröffentlichen.Black Widow wird am 9. Juli der Film auf großen Leinwänden anlaufen, gleichzeitig wird man den Streifen auch auf Disney+ mit Premier Access abrufen können - also gegen Extra-Gebühr von vermutlich 22 Euro. Der Auslöser dürfte hier vor allem Raya und der letzte Drache sein: Denn die Streaming-Veröffentlichung des Animationsstreifens gilt als großer Erfolg für Disney.Neben Black Widow wird übrigens auch Cruella im Kino und gleichzeitig per Streaming veröffentlicht, der Realfilm über die 101 Dalmatiner-Schurkin wird ab 29. Mai 2021 zu sehen sein. Schließlich wird auch der Pixar weiter auf Disney+ setzen, Luca, der nächste Streifen des Animationsstudios, wird wie Soul exklusiv auf dem Streaming-Dienst des Medienkonzerns zu sehen sein - und zwar am 18. Juni.