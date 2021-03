Neu auf Disney+ & Star: Das sind die Filme und Serien im April 2021

Abonnenten von Disney+ erhalten im April 2021 Zugriff auf mehr als 50 Filme und Serien, vorrangig über den neuen Star-Kanal des Video-Streaming-Dienstes. Die Highlights: Fosse/Verdon, A Teacher, Family Guy, Big Shot und ganze Staffeln von Alias und Criminal Minds.

The 80s Greatest ab 2. April

9/11 Rescue Cops ab 2. April

Der Hundeflüsterer: Die Story ab 9. April

Wolfsblut 2 - Das Geheimnis des weißen Wolfes ab 9. April

Big Shot - Staffel 1 ab 16. April

National Geographic: Stimmungen der Erde - Staffel 1 ab 16. April

Insel am Ende der Welt ab 16. April

Sea of Shadows ab 16. April

Die geheimnisvolle Welt der Wale - Staffel 1 ab 22. April

(K)ein Vater gesucht ab 23. April

The Story of God with Morgan Freeman - Staffel 1-3 ab 23. April

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar - Making-of "The Falcon and the Winter Soldier" ab 30. April

Witness to Disaster - Staffel 1 ab 30. April

Neue Filme und Serien im Star-Channel im März 2021

Fosse/Verdon - Staffel 1 ab 2. April

Alien 1-3 ab 2. April

Abraham Lincoln Vampirjäger ab 2. April

Bob's Burgers - Staffeln 1-9 ab 2. April

Mysterious Mermaids - Staffel 1-2 ab 2. April

The Newton Boys ab 2. April

Überall, nur nicht hier ab 2. April

Solar Opposites - Staffel 2 ab 9. April

Criminal Minds - Staffeln 1-15 ab 9. April

Ein Geschenk des Himmels - Vater der Braut II ab 9. April

Junior's freier Tag ab 9. April

Legion - Staffeln 1-3 ab 9. April

Mr. Bill ab 9. April

Voll auf die Nüsse ab 9. April

Vater der Braut I + II ab 9. April

Alias - Die Agentin - Staffeln 1-5 ab 16. April

Bad Girls ab 16. April

Brokedown Palace ab 16. April

Mädelstrip ab 16. April

Summer of Sam ab 16. April

Seattle Firefighter - Die jungen Helden - Staffeln 1-3 ab 16. April

The Comebacks ab 16. April

A Teacher - Staffel 1 ab 23. April

Am grünen Rand der Welt ab 23. April

Best Laid Plans ab 23. April

Breaking & Entering - Einbruch & Diebstahl ab 23. April

Eroberung vom Planet der Affen ab 23. April

Kein Vater von gestern ab 23. April

Rückkehr zum Planet der Affen ab 23. April

Grey's Anatomy - Staffel 17 ab 28. April

Seattle Firefighter - Staffel 4 ab 28. April

Dangerous Minds - Wilde Gedanken ab 30. April

Das Morgan Projekt ab 30. April

Family Guy - Staffel 18 ab 30. April

French Connection II ab 30. April

Ein Jahr vogelfrei! ab 30. April

Groupies Forever ab 30. April

The Deep End - Trügerische Stille ab 30. April

Süd Pazifik - 1959 ab 30. April

Für den kommenden Monat hält Disney+ eine Vielzahl exklusiver Filme und Serien für seine Kunden bereit, die man sich unter anderem durch die Übernahme von diversen Me­dien­kon­zer­nen sichern konnte. So startet in Deutschland die einstige biografische FX-Serie Fosse / Verdon mit Sam Rockwell (Iron Man 2, Vice) und Michelle Williams (Dawson's Creek, Venom). Zudem stehen ab dem 16. April fünf Staffeln der Agentenserie Alias mit Jennifer Garner zum Streamen bereit. Als weiteres Star-Original geht A Teacher auf Sen­dung, eine Drama-Serie mit Kate Mara, die im letzten Jahr bereits auf FX und Hulu zu sehen war.Neben dem Staffelfinale von The Falcon and the Winter Soldier sieht man auf Disney+ im April weiterhin ein passendes Making-Of der Marvel-Serie und die Jugend-Dramedy Big Shot mit John Stamos (Full House). Abschließend zeigt man anlässlich des Earth Day am 22. April diverse National Geographic-Dokumentationen, unter anderem Stimmung der Erde und Die geheimnisvolle Welt der Wale. Ebenso gehören neue Folgen von Family Guy und Titel wie Criminal Minds, Grey's Anatomy, Bob's Burgers, Seattle Firefighter und Legion zu den Highlights auf Disney+ inklusive Star-Channel.