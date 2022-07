Marvel stellt nächste MCU-Phasen mit zwei neuen Avengers-Filmen vor

Am Wochenende ist die San Diego Comic-Con (SDCC) zu Ende gegangen und die erstmals wieder vor Ort ausgerichtete Popkultur-Convenetion hatte auch viele Trailer und Ankündigungen zu bieten. Die wichtigste News betrafen dabei Marvels Phase 6 und zwei neue Avengers-Filme.

Phase 4 endet mit Black Panther: Wakanda Forever

Phase 5 startet im Februar 2023

Phase 6 ist das große Multiverse-Finale

Das Marvel Cinematic Universe (MCU) steckt nach Ansicht von vielen Kritikern und Fans derzeit in einer kleinen Krise der Orientierungslosigkeit. Dazu hat auch der Fokus auf TV-Serien beigetragen, auf Disney+ probiert man auch viel aus, vielleicht sogar zu viel. Das führt zwar teils zu gelungenen Ergebnissen wie Loki, zumeist aber eher halbgaren Produktionen wie The Falcon and the Winter Soldier, die zwar nicht schlecht, aber auch nicht richtig gut sind.Doch das wird sich wohl bald ändern: Denn die aktuelle Phase 4 des MCU wird schon bald zu Ende gehen, wie Kevin Feige, Chef der Marvel Studios auf einem Panel auf der SDCC bekannt gegeben hat. Mit Black Panther: Wakanda Forever wird am 11. November 20222 der letzte Film von Phase 4 in den Kinos anlaufen. Das ist auch der nächste Kinofilm, dazu kommt noch die Serie She-Hulk: Attorney at Law, die am 17. August 2022 auf Disney+ anläuft.Fast scheint es so, als könnte es Marvel nicht erwarten, die orientierungslose Phase 4 hinter sich zu lassen. Mit Ant-Man and the Wasp: Quantumania startet dann am 17. Februar 2023 Phase 5 des MCU, darauf folgt Secret Invasion, eine Serie, die Nick Fury und Maria Hill in den Mittelpunkt rückt und einen Alien-Konflikt zum Inhalt hat.Die Guardians of the Galaxy muss man nicht mehr eigens vorstellen, die Weltraum-Truppe kehrt am 5. Mai 2023 mit einem neuen Kinoabenteuer zurück. Danach (Sommer 2023) folgen Echo, die zweite Staffel Loki und der Film The Marvels, im Herbst kommt dann die Serie Ironheart - diese Heldin werden wir in Black Panther: Wakanda Forever kennenlernen, die von Dominique Thorne dargestellte Riri Williams kann man sicherlich als Ironman-Nachfolgerin bezeichnen.Im Winter 2023 bekommt die aus WandaVision bekannte Hexe Agatha (Kathryn Hahn) eine eigene Serie namens Coven of Chaos. Daredevil: Born Again ist aktuell die letzte Serie von Phase 4, Matt Murdock (Charlie Cox) hat seinen ersten Disney-Auftritt Anfang 2024.Phase 5 hat auch Filme zu bieten, allen voran den vierten Captain America mit dem Untertitel New World Order (3. Mai 2024), die Rückkehr von Blade (3. November 2023) und schließlich Thunderbolts (26. Juli 2024). Letzteres ist eine neue Antihelden-Truppe, die sich vor allem aus ehemaligen und bekehrten Superschurken zusammensetzt.Phase 6 startet nach aktuellen Plänen am 28. November 2024, und zwar mit einem großem Namen, der allerdings eine alles andere als einfache Kinovergangenheit hat, nämlich Fantastic Four. Diese Phase des MCU wird zwar noch weitere Filme und Serien haben, vorgestellt wurden aber nur zwei, aber sicherlich die wichtigsten: Avengers: The Kang Dynasty (2. Mai 2025) und Avengers: Secret Wars (7. November 2025). Das ist auch der Abschluss der "The Multiverse Saga", also jener Phase, die laut Marvel Phase 4 bis 6 umfasst.Allzu viel ist über die nächsten Avengers-Filme bisher nicht bekannt, Comic-Fans dürften aber dennoch eine ganz gute Idee haben, um was es gehen wird. Kang the Conqueror ist einer der gefährlichsten Superschurken von Marvel überhaupt, der zeitreisende Gegenspieler von vor allem den Avengers und Fantastischen Vier hatte bereits in einen Loki einen ersten Auftritt (als Variante namens He Who Remains).Das Crossover Secret Wars haben für Marvel-Fans einen besonderen Klang, denn hier teleportiert der Beyonder Helden und Schurken der Erde auf einen Planeten namens "Battleworld", wo sie gegeneinander kämpfen müssen.