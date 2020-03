Black Widow - Finaler Trailer zum nächsten Marvel-Blockbuster

Videos automatisch starten

Die russische Agentin Natasha Romanoff (gespielt von Scarlett Johansson) hatte zwar bereits in mehreren Marvel-Filmen kleinere Auftritte, wird schon bald aber auch ihr erstes Solo-Abenteuer auf der Kinoleinwand bestreiten dürfen. Wenige Wochen vor dem Start zeigen Marvel und Disney jetzt den zweiten und zugleich auch letzten Trailer.



Die Geschichte von Black Widow ist zwischen den Ereignissen von Captain America: Civil War und Avengers: Infinity War angesetzt und wird so vor allem neue Details über die Vergangenheit der Agentin Natasha Romanoff beziehungsweise Black Widow verraten. Diese bekommt es im Film mit dem geheimnisvollen Taskmaster zu tun.



Neben Scarlett Johansson sind in weiteren Rollen unter anderem noch David Harbour als Alexei beziehungsweise The Red Guardian, Florence Pugh als Yelena, O-T Fagbenle als Mason sowie Rachel Weisz als Melina mit dabei. Kinostart in Deutschland ist am 30. April 2020.