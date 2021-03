Weiterer Testlauf: Windows 10-Insider bekommen kumulatives Update

Microsoft hat ein neues kumulatives Update für das Windows Insider Programm herausgegeben. Die Aktualisierung steht im Dev-Channel bereit und bringt Buildnummer 21337.1010. Neuerungen sind dabei aber dieses Mal nicht in Sicht.

Das kumulative Update bringt nun im Dev-Channel des Insider Programms Buildnummer 21337.1010 (KB5001618). Das Windows-Team nutzt dabei dieses Update wieder einmal nur, um etwas am Update-Prozess an sich zu optimieren - genaues wird leider wie auch bei solchen Tests zuvor nicht verraten. Da es mit dem vorangegangenen Update noch ein paar weitere Schwierigkeiten bei Funktionen gab, hatten vielen Nutzer gehofft, jetzt auch ein Bugfix-Update zu bekommen, doch Fehlanzeige. Die neue Version hat laut Windows-Manager Brandon LeBlanc und Insider-Chefin Amanda Langoswki keinerlei Änderungen an Bord. Das neue Build dient lediglich dem Test des Update-Prozesses und damit der Verbesserung der Auslieferung von Updates.Die neue Preview steht für alle angemeldete Nutzer im Insider Programm als kumulatives Update bereit. Microsoft hat die Aktualisierung bisher nur im Windows Blog angekündigt.Da heißt es:Solche Meldungen für Tests der Servicing-Pipeline haben wir in letzter Zeit des Öfteren gesehen. Details gibt es aber bisher nicht dazu. Klar ist jedoch, dass es noch etwas zu tun gibt "unter der Haube" der kommendnen Windows 10-Versionen Von solchen Änderungen liest man im Insider Programm erst, wenn alles so weit funktioniert, dass alle Nutzer von den Verbesserungen profitieren.Das nächste Windows 10 Funktions-Update wird schon für den kommenden Monat erwartet. Dann dürfte Microsoft soweit sein, die Version 21H1 als Enablement Package freizugeben.