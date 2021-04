Bugfix für Windows 10 Vorschau, Installations- und Druckproblem bleibt

Microsoft hat ein weiteres Update mit kleinen Verbesserungen im Windows 10 Insider Programm veröffentlicht. Das neue Build trägt die Nummer 21359 und ist im Dev Channel als Vorschau auf das nächste große Windows 10-Feature-Update erschienen.

Das sind die weiteren Änderungen

Änderungen Build 21359 (Übersetzt mit Deepl.com)

Wenn Sie Ihren Aktivitätsverlauf über Ihr Microsoft-Konto (MSA) geräteübergreifend synchronisiert haben, haben Sie nicht mehr die Möglichkeit, neue Aktivitäten in Timeline hochzuladen. AAD-verbundene Konten sind davon nicht betroffen. Um den Webverlauf anzuzeigen, haben Edge und andere Browser die Option, die letzten Webaktivitäten anzusehen. Sie können auch kürzlich verwendete Dateien mit OneDrive und Office anzeigen.

Wir aktualisieren die Kategorie "Erleichterter Zugang" in den Einstellungen und nennen sie jetzt "Barrierefreiheit".

Wir aktualisieren die Schriftart Ebrima und unterstützen nun Zeichen aus Bamum (Unicode-Block U+A6A0 bis U+A6FF).

Wir aktualisieren die Nirmala UI-Schriftfamilie, um die Darstellung der Chakma-Zeichen in Kombination auf der Grundlage von Feedback zu verbessern.

Vielen Dank an die Insider, die sich die Zeit genommen haben, Feedback zur neuen Version unseres koreanischen IME zu geben. Vorerst werden wir zu der Version zurückkehren, die in früheren Versionen enthalten war.

Alle Fragen umfassend beantwortet

Neue Funktionen gibt es für die freiwilligen Tester dieses mal nicht - dafür aber eine Reihe an Verbesserungen und sehr viele Fehlerbehebungen. Allerdings gibt es auch in dieser neuesten Version noch einige bekannte Fehler, die den Insider Test holperig gestalten. Dabei berichten immer wieder Nutzer von Installations- und Druckerproblemen sowie diversen kleinen Stolpersteinen.Behoben wurden nun aber eine Reihe Fehler, die Insider gemeldet hatten. Dazu gehören unter anderem Anzeige-Probleme mit HDR und Videos, die verzerrt wiedergegeben wurden, Abstürze beim Öffnen der Kameraeinstellungen und ein weiteres Absturzproblem, welches durch wuauclt.exe ausgelöst wurde.Im Windows Blog gibt es wie gewohnt einen Überblick über alle Änderungen, sowie zu den bekannten Problemen mit dem Build und aus vorangegangenen Versionen. Interessant ist, was neu hinzugekommen ist. Laut Insider-Chefin Amanda Langowski und Windows-Manager Brandon LeBlanc können Insider jetzt im Startmenü auswählen, wie mit Apps nach einem Neustart verfahren wird (Einstellungen > Konten > Anmeldeoptionen > Apps neu starten).