Kumulatives Update für Windows 10 Insider behebt Drucker-Probleme

Microsoft hat noch einmal nachgebessert und eine neue Version für das kumulative Update KB5000842 veröffentlicht. Das Update steht für Windows-Insider im Beta- und Release-Preview Channel zur Verfügung und soll weitere Drucker-Probleme beheben.

Behebt Drucker-Probleme

Kumulatives Update KB5000842 vom 25. März Wir haben ein Problem mit dem Zoom behoben, das bei der Verwendung des Microsoft Edge IE-Modus auf Geräten auftritt, die mehrere Monitore mit hoher DPI verwenden.

Wir haben es Administratoren ermöglicht, mithilfe einer Gruppenrichtlinie erweiterte Tastaturkürzel, einschließlich Strg+S, für Benutzer im Microsoft Edge IE-Modus zu aktivieren.

Wir haben ein Problem behoben, das verhindert, dass das Symbol für eine Toast-Sammlung im Action Center angezeigt wird, wenn der URI der Symboldatei Leerzeichen enthält.

Wir haben ein Problem behoben, durch das Bildschirme mit hohem Dynamikbereich (HDR) viel dunkler als erwartet erscheinen.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führt, dass die Videowiedergabe im Dupliziermodus nicht synchron ist, wenn Sie mehrere Monitore verwenden.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führen kann, dass Anwendungen nicht mehr funktionieren, während Sie japanische Zeichen mit dem Microsoft Japanese Input Method Editor (IME) im Kompatibilitätsmodus eingeben.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass ein Gerät während des hybriden Herunterfahrens nicht mehr reagierte.

Wir haben ein Problem behoben, das Benutzer daran hindert, das Touchpad aufgrund von administrativen Einstellungen anzupassen oder auszuschalten.

Wir haben ein Fenster-Rendering-Problem behoben, das dazu führt, dass Inhalte in einem Fenster häufig blinken, wenn FlipEx verwendet wird.

Wir haben ein Problem bei der Darstellung von Fenstern behoben, bei dem der Inhalt eines Fensters häufig blinkt, wenn Multi-Plane-Overlay (MPO) verwendet wird.

Wir haben ein Problem mit der japanischen Eingabe behoben, das auftritt, wenn der Fokus zwischen Feldern in Microsoft Edge Legacy wechselt.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem beim Filtern von Suchergebnissen im Datei-Explorer nichts angezeigt wird oder "Computing-Filter" auf unbestimmte Zeit angezeigt wird.

Wir haben ein Problem behoben, durch das das geteilte Layout für die Touch-Tastatur nicht verfügbar ist, wenn Sie ein Gerät in den Hochformatmodus drehen.

Wir haben Benutzer informiert, wenn ein Kinderkonto im Family Safety-Plan über administrative Rechte verfügt.

Wir haben ein Problem behoben, das verhindert, dass Sie Toast-Benachrichtigungen über die Schaltfläche Schließen auf Touchscreen-Geräten schließen können.

Wir haben ein Problem mit einem Heap-Leck behoben, das dazu führen kann, dass explorer.exe große Mengen an Speicher verbraucht.

Wir haben die Zeitzone Wolgograd, Russland, von UTC+4 auf UTC+3 aktualisiert.

Wir haben eine neue Zeitzone, UTC+2:00 Juba, für die Republik Südsudan hinzugefügt.

Wir haben ein Problem mit dem Windows-Ereignisprotokoll-Weiterleitungs-Client behoben, der das erste übereinstimmende Zertifikat zurückgibt, ohne die Berechtigungen für private Schlüssel zu prüfen. Mit diesem Update wählt der Windows Event Log Forwarding-Client das Zertifikat des Clients nur dann aus, wenn der Netzwerkdienst Leserechte für den privaten Schlüssel hat.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führt, dass PowerShell-basierte Monitore nicht mehr funktionieren, wenn Sie die Transkription auf den Systemen aktivieren.

Wir haben ein Problem behoben, durch das BranchCache nicht mehr funktioniert, wenn Sie Windows mit einer Cloud Solution Provider (CSP)-Lizenz aktivieren.

Wir haben ein Problem behoben, das verhindert, dass Geräte der Windows 10 Home-Edition mit Hilfe von Mobile Device Management (MDM)-Diensten wie Microsoft Intune auf die Windows 10 Pro Education-Edition aktualisiert werden können.

Wir haben ein Problem behoben, das das Öffnen von App-V-Anwendungen verhindert und den Fehler 0xc0000225 erzeugt.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem einige bei einem MDM-Dienst angemeldete Geräte nicht synchronisiert werden können, wenn der Name des Geräteherstellers ein reserviertes Zeichen enthält.

Es wurde ein Problem bei der Verwendung einer CSP-Richtlinie (Configuration Service Provider) behoben, um eine benutzerdefinierte Einstellung für die Prüfung anderer An-/Abmeldeereignisse zu konfigurieren. Die benutzerdefinierte Einstellung wird nicht wirksam.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führt, dass ein System nicht mehr funktioniert, wenn kein Trusted Platform Module (TPM) im System vorhanden ist. Der Fehlercode in TpmTasks.dll!TrackTPMStateChanges lautet c0000005.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führt, dass mehrere Instanzen von appidcertstorecheck.exe auf einem System ausgeführt werden, wenn AppLocker aktiviert ist und sich das System nicht im Internet befindet.

Wir haben ein Problem mit dem Roaming von Anmeldeinformationen behoben, wenn Windows Hello for Business aktiviert ist.

Wir haben ein Problem behoben, das verhindert, dass Leistungsüberwachungstools protokollierte Daten für einzelne Instanzzählerobjekte anzeigen.

Wir haben ein Problem behoben, das verhindert, dass das Chromium-basierte Microsoft Edge funktioniert. Dieses Problem tritt auf, wenn Microsoft Edge in Kombination mit Microsoft App-V verwendet wird und Schriftarten innerhalb der virtuellen Umgebung aktiviert sind.

Wir haben ein Problem behoben, das einen schwarzen Bildschirm oder eine Verzögerung bei der Anmeldung an hybriden Azure Active Directory-verbundenen Maschinen verursachen kann. Außerdem gibt es keinen Zugriff auf login.microsoftonline.com.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führt, dass das System nicht mehr funktioniert und den Fehlercode 0xC9 erzeugt.

Wir haben ein Problem mit der 7.1-Kanal-Audiotechnologie behoben.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem die Feststelltaste bei der Verwendung von RemoteApp unerwartet aktiviert wird. 31259510

Wir haben Windows in die Lage versetzt, aktualisierte Druckerfähigkeiten abzurufen, um sicherzustellen, dass die Benutzer den richtigen Satz auswählbarer Druckoptionen haben.

Wir haben die Unterstützung für Locher- und Hefterpositionen für Druckaufträge mit langer Kante in der ersten Papiereinzugsrichtung auf bestimmten Druckern aktualisiert.

Ein Problem mit hohem Speicherverbrauch bei der Durchführung von XSLT-Transformationen mit MSXLM6 wurde behoben.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass der Datei-Explorer und andere Anwendungen für mehrere Minuten nicht mehr reagierten. Dieses Problem tritt auf, nachdem ein Client erneut eine Verbindung zum Unternehmensnetzwerk hergestellt hat und versucht, über zugeordnete Laufwerke auf Dateifreigaben im Unternehmensnetzwerk zuzugreifen.

Wir haben ein Problem behoben, das verhindert, dass Server Message Block 1 (SMB1)-Clients nach dem Neustart des LanmanServer-Dienstes auf die SMB-Freigabe zugreifen können.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führen kann, dass die Netzwerkschnittstelle des Clusters kurzzeitig nicht mehr funktioniert. Infolgedessen wird der Netzwerkschnittstellen-Controller (NIC) als ausgefallen markiert. Wenn das Netzwerk wieder betriebsbereit ist, erkennt das System möglicherweise nicht, dass die NIC funktioniert und die NIC bleibt im Status "ausgefallen".

Wir haben ein Problem bei der Anmeldung an einem Gerät behoben, das sich in der aktuellen Domäne befindet, indem das Standardbenutzerprofil eines Geräts verwendet wurde, das sich in einer anderen, aber vertrauenswürdigen Domäne befindet. Der Profildienst der aktuellen Domäne kann das Standardbenutzerprofil aus der vertrauenswürdigen Domäne nicht abrufen und verwendet stattdessen das lokale Standardbenutzerprofil.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führt, dass ein Gerät nicht mehr funktioniert, wenn Sie Dateien oder Ordner löschen, die OneDrive synchronisiert.

Wir haben ein Problem behoben, das Windows daran hindert, Windows 10, Version 2004 mit dem OA 3.0-Schlüssel nach der Installation von KB4598291 zu aktivieren.

Wir haben ein Problem mit der Auswertung des Kompatibilitätsstatus des Windows-Ökosystems behoben, um die Anwendungs- und Gerätekompatibilität für alle Windows-Updates sicherzustellen.

Wir haben die Microsoft Edge-Legacy-Desktop-Anwendung, die nicht mehr unterstützt wird, entfernt und das neue Microsoft Edge installiert. Weitere Informationen finden Sie unter Neues Microsoft Edge ersetzt Microsoft Edge Legacy mit der Windows 10 Update Tuesday-Veröffentlichung im April.

Wir haben ein Problem behoben, das Benutzer daran hindert, das Remotedesktopprotokoll (RDP) zu verwenden, um sich mit einem Windows Server 2019-Gerät zu verbinden, das sich im Modus Desktop Experience befindet.

Wir haben ein Problem behoben, das es unseren Unternehmenspartnern ermöglicht, mit dem Microsoft Support-Programm zu arbeiten, um benutzerdefinierte Abhilfemaßnahmen zu erstellen.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führt, dass Remotedesktopsitzungen unerwartet beendet werden.

Wir haben ein Problem mit einer HTTP Keep-Alive-Verbindung in Azure Front Door behoben. Nachdem eine vorherige Anfrage und Antwort abgeschlossen wurde, um die Verbindung offen zu halten, versucht Azure Front Door, die Verbindung erneut zu verwenden. Nach einem Leerlauf-Timeout kann eine Race Condition auftreten, die die TCP-Verbindung (Transmission Control Protocol) schließt. Infolgedessen schlägt der Client möglicherweise mit einer ungültigen Serverantwort fehl.

Es wurde ein Problem behoben, das beim Versuch, mit einigen Anwendungen auf bestimmten Druckern zu drucken, einen blauen Bildschirm verursachen und den Fehler APC_INDEX_MISMATCH erzeugen konnte.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem der grafische Inhalt eines Dokuments nach der Installation des Updates vom 9. März 2021 nicht gedruckt werden kann.

Alle Fragen umfassend beantwortet

Erst in der vergangenen Woche hatte Microsoft das kumulative Update KB5000842 herausgebracht , nun folgt eine Revision für Windows 10 21H1, 20H2 und 2004. Die neue Versionsnummer lauten 19043.906, 19042.906 und 19041.906. Zu den Änderungen im Vergleich zu der am 16. März veröffentlichten Version hat Microsoft bisher nicht viel mitgeteilt. Neu hinzugekommen ist nur ein Bugfix für die grafischen Drucker-Probleme, die viele Windows-Nutzer nach dem Patch-Day März bemerkt hatten.Microsoft schreibt dazu in den Release-Notes : "Wir haben ein Problem behoben, bei dem der grafische Inhalt eines Dokuments nach der Installation des Updates vom 9. März 2021 nicht gedruckt werden kann." Das Update bringt eine lange Liste an Fehlerbehebungen. Es handelt sich um die Preview, als finales Update solltn diese Ändrungen dann zum April-Patch-Day erscheinen. Wir haben die Release-Notes für die Preview mithilfe von Deepl übersetzt. Dieses Update enthält die folgenden Verbesserungen: