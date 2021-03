Sie können nicht ohne: Microsoft und Nokia tun sich wieder zusammen

Microsoft und Nokia sind nach allen bisherigen Erfahrungen eher keine besonders gut zueinander passenden Partner. Trotzdem wollen die Unternehmen es doch noch einmal wissen und verkündeten jetzt eine neue, umfangreiche Zusammenarbeit.

Funk-Anbindung an Azure

Allerdings geht es diesmal nicht um Produkte für einzelne Endverbraucher. Aus diesem Geschäft ist Nokia nun schon seit geraumer Zeit ausgestiegen und auch bei Microsoft spielt dieses Segment längst eine gewisse Nebenrolle. Stattdessen bezieht sich die Kooperation auf Angebote für große Business-Kunden und soll die wichtigsten Technologien beider Konzerne verbinden.Auf Seiten Microsofts steht hier natürlich die schnell wachsende Azure-Cloud im Zentrum. Hier liefert sich der Redmonder Software-Konzern seit einiger Zeit ein heftiges Rennen um die Marktführung mit dem Handelsunternehmen Amazon. Hinsichtlich des Angebots-Spektrums und der Erschließung weiterer Zielgruppen ist es dabei von Vorteil, nun auch Nokia mit im Boot zu haben.Der finnische Netzwerkausrüster wird die Azure-Cloud zukünftig als Infrastruktur hinter verschiedenen Angeboten für lokale Mobilfunk-Systeme nutzen. Insbesondere in den 5G-Spezifikationen wird viel Wert auf den Einsatz so genannter Campus-Netze gelegt - dabei handelt es sich um kleine, räumlich recht begrenzte Funkzellen, die beispielsweise an einem Unternehmensstandort Datenverbindungen im Gigabit-Bereich ermöglichen oder zahlreiche IoT-Systeme in der Industrie miteinander vernetzen.Neben den Funkanlagen vor Ort wird hierfür natürlich eine Daten-Infrastruktur im Hintergrund benötigt und da Microsofts Cloud-Services ohnehin in vielen Unternehmen bereits einen Platz haben, ist die genannte Kooperation hier durchaus sinnvoll. Die Zusammenarbeit ist dabei allerdings nicht exklusiv ausgelegt, so dass auch andere Cloud-Anbieter an Nokias Systeme andocken könnten. Microsoft spielt hier mit seiner starken Präsenz im Enterprise-Sektor aber letztlich eben doch eine herausragende Rolle.