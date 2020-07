Adieu Amazon: Minecraft läuft bald vollständig auf Microsoft Azure

Die Technik hinter dem populären Computerspiel Minecraft befindet sich inmitten einer Umstellung von Amazons Cloud-Infrastruktur, den Amazon Web Services (AWS), auf Microsofts eigene Server-Plattform Azure. Dies bestätigte der Redmonder Konzern gestern.

Microsoft investierte groß in Mojang

Minecraft populär wie nie und ganz auf Azure

Minecraft - Kultgame für Kreative

Das Entwicklerteam hinter Minecraft, Mojang, nutzt AWS seit sechs Jahren. Unter anderem werden die Server für ein gebührenpflichtiges An­ge­bot na­mens Realms benötigt. Minecraft-Nutzer, die dafür im Abo bezahlen, steht es im Pro­gramm offen, einen privaten Bereich ein­zu­rich­ten, in dem nur sie zusammen mit eigenen Freunden spielen können.Microsoft hatte Mojang im Jahr 2014 für 2,5 Milliarden Dollar aufgekauft. Nur wenige Monate davor hatte Amazon seinerseits noch eine Partnerschaft mit dem Entwicklerstudio bekannt gegeben. Der Wech­sel von AWS zu Azure kommt also angesichts der Investitionen, die Mi­cro­soft in Mojang getätigt hat, nicht überraschend.Aus Sicht des Softwarekonzerns hätte so eine Umstellung vermutlich schon deutlich früher erfolgen können. Doch Matt Booty, der Chef der Mi­cro­soft Game Studios, deutete in einem In­ter­view mit Gamesindustry.biz zuletzt an, was einer der entscheidenden Gründe für das lange Fest­hal­ten von Mojang an AWS ist: Microsoft wollte dem neu hinzugekommenen Team, das mit seinem Produkt ohne fremde Hilfe bereits rie­si­ge Erfolge verzeichnen konnte, nicht ein­fach di­ver­se Unternehmensvorgaben auf­zwing­en. Minecrafts bis heute andauernde Popularität könnte also auch auf Microsofts Fähigkeit zur Zurückhaltung fußen.Nichtsdestotrotz befindet sich der Umstieg Minecrafts auf die Azure-Server inzwischen auf der Zielgeraden. Laut Microsoft sind entsprechende Arbeiten intern tatsächlich schon meh­re­re Jah­re im Gange. "Die Mojang Studios haben AWS in der Vergangenheit genutzt, doch über den Kurs der letzten paar Jahre haben wir eine Migration aller Cloud-Dienste auf Azure angestoßen", heißt es in einer E-Mail des Unternehmens an CNBC Die aktuellen Planungen sehen vor, die Umstellung Minecrafts von AWS auf Azure bis Ende 2020 vollständig abzuschließen. Das Spiel mit zentralem Fokus auf die kreativen Ideen der Nutzer hatte im Mai dieses Jahres die Marke von 200 Millionen verkauften Exemplaren über­schrit­ten. Das hat auch mit der Multiplattformausrichtung des Titels zu tun. Neben Windows 10 ist Minecraft für alle aktuellen Konsolen und mobilen Be­triebs­sys­te­me er­hält­lich. Rund 126 Millionen Nutzer sind laut Microsoft monatlich in dem Spiel aktiv. Somit ist der Anreiz des Unternehmens hoch, die Abhängigkeit vom Konkurrenten Amazon endlich ganz zu kappen.