EA: Codemasters bleibt nach Übernahme weitgehend unabhängig

In einem Gespräch mit IGN gab Matt Bilbey, Executive Vice President of Strategic Growth bei EA, Einblicke darüber, welche Auswirkungen die erst kürzlich abgeschlossene 1,2-Mil­li­ar­den-Dollar-Übernahme durch Electronic Arts auf die britische Rennspiel-Schmiede Code­mas­ters haben wird. Kritikern des Deals entgegnet er, dass die Entwickler erfolgreicher Spiele-Reihen wie Dirt oder F1 auch nach der Übernahme zu einem großen Teil eigenständig bleiben sollen."Wir werden die Codemasters-Studios in absehbarer Zeit als unabhängige Gruppe be­han­deln, ihnen alle Unterstützung geben, die sie brauchen, um ihre beliebten Spiele zu liefern, und alle Möglichkeiten für das Wachstum ausloten", so Bilbey. "Wir sind unglaublich auf­ge­regt darüber, was die Zukunft für sie bereithält. Und während sie unabhängig bleiben wer­den, werden wir da sein, um ihre Wachstumsmöglichkeiten durch die Kraft des EA-Vertriebs voranzutreiben."Wie bereits vermutet, scheint in diesem Zu­sam­men­hang vor allem Codemasters Spiele-Rei­he zur Formel 1 (F1) eine wichtige Rolle zu spielen. Bilbey bezeichnete die F1 dabei als "eine der we­ni­gen wirklich globalen Sportarten, mit star­kem Fan-Wachstum in Nordamerika und Asien sowie anhaltendem Wachstum in Europa". Ob­wohl keine konkreten Zukunftspläne genannt wur­den, deutete er an, dass die F1-Titel künftig erneut mit dem EA Sports-Label versehen wer­den könnten. Im Zeitraum zwischen 2000 und 2003 hielt EA Sports letztmals die F1-Li­zenz."Wir sind sehr stolz auf die Werte und die Reichweite, die die Marke EA Sports mit sich bringt", so Bilbey. "Codemasters hat sehr ähnliche Werte und eine nachgewiesene Er­folgs­bi­lanz in Sachen Qualität. Wir glauben, dass die Möglichkeit, die Formel 1 mit der Marke Code­mas­ters und EA Sports zu verbinden, ein überzeugendes Angebot ist, um noch mehr Renn­sport­fans weltweit zu erreichen."