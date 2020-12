Rennspiele: EA schlägt Take-Two, kauft Codemasters für 1,2 Mrd. Euro

Die Konsolidierung in der Spielebranche geht weiter, allerdings auf höchst überraschende Weise. Eigentlich hatte Take-Two Interactive sich bereits mit dem Rennspiel-Spezialisten Codemasters auf einen Verkauf geeinigt. Doch jetzt kommt doch alles anders.

EA zahlt deutlich mehr

Wie Codemasters jetzt mitteilte, hat sich der Vorstand des Unternehmens jüngst ent­schie­den, die geplante Übernahme durch Take-Two abzulehnen. Stattdessen soll der Kon­kur­rent Elec­tro­nic Arts (EA) den Zuschlag bekommen, weil der Konzern mehr Geld für das bri­ti­sche Spie­le­stu­dio zahlen will.Take-Two hatte eigentlich zugestimmt, 726 Millionen Pfund für die Übernahme von Code­mas­ters zu zahlen. Jetzt bekommt aber dennoch EA den Zuschlag, denn die Amerikaner zah­len statt­des­sen gut 985 Millionen Pfund und machten damit ein offensichtlich deutlich bes­se­res An­ge­bot.EA zahlt für jede Codemasters-Aktie 6,04 Pfund und damit einen ordentlichen Bonus ge­gen­über dem letzten Kurs. EA und Codemastes gehen davon aus, dass die Übernahme im Lauf des ersten Quartals 2021 abgeschlossen sein wird. Der Kauf von Codemasters ist für EA das bisher größte Übernahmegeschäft in der Geschichte des Unternehmens.Codemasters ist vor allem für seine Rennspiele bekannt. Die Briten produzieren unter anderem die Serien "Formula One", "Grid" und "Dirt", die sich seit Jahren großer Beliebtheit erfreuen. Mit der Übernahme durch EA kommen die beiden Ra­cing-Franchises künftig aus dem gleichen Haus wie die "Need For Speed"-Reihe.In der Videospiele-Branche gibt es seit einiger Zeit immer wieder Zusammenschlüsse, auch weil die Branche aufgrund der Coronavirus-Pan­de­mie stetig steigende Umsätze verzeichnen konn­te. Zuletzt hatte Microsoft einen Riesen-Deal angekündigt, in dessen Rahmen man Zenimax Media übernahm . Zenimax ist unter anderem der Eigner von Bethesda Softworks und id Software. Microsoft zahlt dafür rund 7,5 Milliarden Dollar.