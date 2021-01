Sony nennt Release-Zeiträume für zahlreiche PS5- und PC-Spiele

Die diese Woche stattfindende Consumer Electronics Show ( CES ) hatte bisher kaum Bezug zum Gaming, doch in Corona-Zeiten werden alle Re­geln der Branche außer Kraft gesetzt. Konkret bedeutet das, dass sich Sony auf der CES auch der PS5 und sogar PC-Spielen widmet.

Ausblick auf die PS5-Pläne

Returnal - 19. März 2021

Pragmata - 2023 (auch PC)

Solar Ash - Juni 2021 (auch PC)

Kena: Bridge of Spirits - März 2021 (auch PC)

Stray - Oktober 2021 (auch PC)

GhostWire: Tokyo - Oktober 2021 (auch PC)

Little Devil Inside - Juli 2021 (auch PC)

Project Athia - Januar 2022 (auch PC)

Hitman 3 - Januar 2021 (auch PC)

Horizon: Forbidden West - 2021

Die Consumer Electronics Show gibt in Las Vegas traditionell den Jahres-Starschuss für die Elektronikbranche, doch in Corona-Zeiten muss auch diese Messe auf eine virtuelle Ver­an­stal­tung ausweichen. Das bedeutet, dass die Hersteller nicht nur um die Aufmerksamkeit der Fachbesucher vor Ort buhlen, sondern den Zeitpunkt aufgreifen, um einen generellen Aus­blick auf ihre Pläne zu werfen.Im Fall von Sony bedeutet das vor allem auch eines: Gaming. Und so hat der japanische Konzern auch die Veröffentlichungsfenster für zahlreiche PlayStation 5-Titel bekannt gegeben bzw. aktualisiert. Allerdings war das von einer Präsentation nach Vorbild einer Gaming-Messe wie der E3 weit entfernt. Denn die "Bekanntgabe" Sonys wurde quasi im Vorbeigehen durchgeführt. Das bedeutet: In seinem "Digital Press Event Video" anlässlich der CES 2021 war ein kurzer Teil zur PS5 zu sehen (via Kotaku ).Das war an sich nicht besonders aufschlussreich, es gab aber eine kurze Einblendung zu sehen, in der die Veröffentlichungszeitpunkte und -fenster genannt wurden. Einiges war dabei schon zuvor bekannt, die eine oder andere Information ist aber neu:Interessant ist dabei auch, dass nach Angaben von PCGamesN die meisten der genannten Spiele auch für den PC veröffentlicht werden. Das hängen die Japaner zwar nicht unbedingt an die große Glocke, der PC wird als Plattform aber immer häufiger bedient.