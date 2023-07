Apple verschärft Regeln zur API-Nutzung gegen Datensammelwut

Apple hat angekündigt, dass Entwickler ab Herbst einen Grund für die Verwendung bestimmter APIs angeben müssen, sobald damit Informationen über die Nutzer ihrer Apps gesammelt werden können. Damit wird die Privatsphäre grundlegend verbessert.

Erstellung eines erkennbaren Nutzerprofils

Required Reason APIs

Zusammenfassung Ab Herbst müssen Entwickler Gründe für die Verwendung von APIs angeben.

Ziel ist es, das Fingerprinting zu unterdrücken.

APIs sollen nicht zur Erfassung von Nutzerdaten missbraucht werden.

Liste der APIs bereitgestellt, für die Gründe erforderlich sind.

Funktionen, um die Sicherheit und den Datenschutz zu verbessern.

Damit soll das sogenannte "Fingerprinting", das Erstellen eines erkennbaren Nutzerprofils, unterdrückt werden. Das meldet das Online-Magazin 9to5mac Die Änderung der App-Store-API-Regeln sollen sicherstellen, dass Entwickler die APIs nicht für die Erfassung von Nutzerdaten missbrauchen. Bei der Technik, die auch als Device Fingerprinting bezeichnet wird, werden Informationen über das Gerät eines Nutzers gesammelt, um einen eindeutigen Identifikator, also quasi einen Fingerabdruck für diesen Nutzer zu erstellen.Dieser Fingerabdruck besteht aus einer Reihe von Merkmalen und Attributen, die zur Erkennung und Verfolgung einzelner Nutzer über verschiedene Websites und Online-Aktivitäten hinweg verwendet werden können."Wir wissen, dass es eine kleine Anzahl von APIs gibt, die missbraucht werden können, um Daten über die Geräte der Nutzer durch Fingerabdrücke zu sammeln, was durch unsere Entwicklerprogramm-Lizenzvereinbarung verboten ist", so Apple. "Um den Missbrauch dieser APIs zu verhindern, haben wir auf der WWDC23 angekündigt, dass Entwickler die Gründe für die Verwendung dieser APIs im Datenschutzmanifest ihrer App angeben müssen."Mit dieser Maßnahme soll sichergestellt werden, dass sich Apps strikt an den beabsichtigten Zweck der Nutzung von "Required Reason APIs" halten. Entwicklern, die diese Gründe nicht belegen können, droht der Ausschluss ihrer Apps. Ab Frühjahr 2024 müssen dazu beim Hochladen neuer Apps oder bei App-Updates Details zu den verwendeten Schnittstellen in das Datenschutzmanifest der App aufgenommen werden.Die Liste der APIs, für deren Verwendung Gründe erforderlich sind, ist auf einer neuen Dokumentationsseite für Entwickler verfügbar Mit der Veröffentlichung von iOS 16 im September hatte Apple Funktionen eingeführt, die die Sicherheit und den Datenschutz für iPhone-Nutzer verbessern sollen, darunter der Lockdown-Modus und der Security Check. Die "Required Reason APIs" runden das nun noch ab.