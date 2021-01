GameStop: Reddit und Elon Musk befeuern krassen Kurssprung weiter

Es ist die ungewöhnlichste Wirtschaftsstory des Jahres und hat auch das Potenzial, das zu bleiben: Die jüngste Kursexplosion des Spiele­händlers GameStop ist nämlich noch immer nicht zu Ende und zeigt: Die Börse ist oft mehr Kasino als ein Spiegelbild der echten wirtschaftlichen Lage.

Mit legalen "Tricks" nach oben

Vor kurzem war die GameStop-Aktie kaum noch etwas wert. Kein Wunder: In der Pandemie verlagern sich immer mehr Geschäftsbereiche in Richtung Online. Das verstärkt einen Trend, unter dem GameStop bereits in den vergangenen Jahren gekämpft hat, nämlich dem immer populärer werdenden Download von Spielen.Das bedeutete im Fall von GameStop, dass die Aktie vor einigen Monaten bzw. Wochen im Prinzip nur noch auf Ramschniveau lag und nur ein paar Dollar wert war. Doch am Montag folgte eine Kursexplosion, die die Börsenwelt so noch nie gesehen hat - und die auch nach wie vor nicht weiß, ob das Kursmanipulation, legitimes Ausnützen der Börsenmechanismen oder wirtschaftspolitisches Statement ist. Wahrscheinlich ist: Es ist alles Genannte.Denn im Wesentlichen - wir haben hier bereits darüber berichtet - haben Nutzer des Subreddits bzw. der Handels-Community WallStreetBets versucht, den Kurs des kriselnden Spielehändlers nach oben zu treiben. Dabei nutzten sie diverse Börsentricks aus, um Nachfrage zu schaffen.Mit Erfolg: Der Kurs legte um sage und schreibe 822 Prozent zu und sprang von 17,25 auf zeitweise 159,18 Dollar. Letztendlich schloss die GameStop-Aktie am Montag bei rund der Hälfte, doch damit war die ungewöhnliche Achterbahn noch nicht zu Ende. Gestern ging die Sache nämlich weiter und erneut kletterte das Papier auf rund 148 Dollar - und blieb dort auch am Ende des Handelstages.Doch auch damit war das noch nicht vorbei: Denn gestern Abend twitterte ein belustigter Elon Musk darüber und verschaffte GameStop nachbörslich zu einem neuerlichen Rekordwert, nämlich 209,26 Dollar - erneut ein Kursanstieg von gut 40 Prozent. Musk hatte wohl vor allem deshalb seinen Spaß mit der Sache, weil hier die so genannten Shortseller eine große Rolle spielen - und mit denen steht Musk schon seit längerem im Zusammenhang mit Tesla auf Kriegsfuß. Diese wetten vereinfacht erklärt auf Verluste und dürften im Fall von GameStop Milliarden verloren haben - laut Schätzungen von Insidern waren es 3,3 Milliarden Dollar.