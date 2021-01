GameStop: Börsen-Apps schränken Handel ein, Politiker sind empört

Der Januar 2021 wird in die Wirtschaftsgeschichte eingehen. Denn Red­dit-Nutzer haben es u. a. geschafft, milliardenschwere Hedgefonds in die Knie zu zwingen. Und die Börsenwelt weiß immer noch nicht, wie sie mit dem Fall WallStreetBets/GameStop umgehen soll.

Kurs-Achterbahn

Der kometenhafte und ungewöhnliche Anstieg der Börsenkurses von GameStop ist gestern zu Ende gegangen. Denn nach einem Zwischenhoch von unglaublichen rund 470 Dollar am Donnerstag stürzte das Papier des Spielehändlers auf knapp 200 Dollar ab (nachbörslich ging es allerdings wieder auf 312 Dollar hoch).Die wilden Kursschwankungen haben vor allem damit zu tun, dass Plattformen und Apps für "Jedermann-Handel" den Zugriff auf die GameStop-Aktie (und andere wie AMC, BlackBerry und Nokia) unterbanden oder einschränkten (via The Verge ). Das betraf vor allem Robinhood, eine der beliebtesten Apps dieser Art, aber auch andere Anbieter wie E-Trade, Interactive Brokers und Apex Holdings.Im Fall von Robinhood hagelte es Kritik und auch 1-Stern-Bewertungen in den App-Stores. Auch die Politik mischte sich in die Sache ein und nahm Robinhood und die Börse in die Pflicht, nicht mit zweierlei Maß zu messen. Die demokratische Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez etwa schrieb auf Twitter : "Es ist wirklich seltsam zu sehen, wie Wall Street-Händler, die unsere Wirtschaft seit langem wie ein Kasino behandeln, sich über ein Message Board mit Postern beschweren, die den Markt ebenfalls wie ein Kasino behandeln."Auch andere Politiker übten heftige Kritik und meinten, dass sich die Banker und Broker nur dann für Regeln interessieren, wenn sie diejenigen sind, denen Schaden zugefügt wird. Vor allem demokratische Politiker kündigten Untersuchungskommissionen an. Diese sollen aber nicht etwa den Reddit-Nutzern auf die Finger schauen, sondern wollen u. a. den Umgang der (App-)Händler mit der Sache untersuchen.Robinhood hat mittlerweile reagiert und angekündigt, den Kauf von Aktien von GameStop und Co. am heutigen Freitag wieder zuzulassen. Daraufhin hat auch Google mehr als 100.000 Review-Bombs, also 1-Stern-Wertungen, aus dem Play Store entfernt. Die Sache wird mit dem Ende des heutigen Handelstages nicht zu Ende sein, denn auch wenn der regelrecht absurde Höhenflug von GameStop demnächst Geschichte ist: WallStreetBets hat es geschafft, den Börsenhandel und vor allem das so genannte Shortselling in seinen Grundfesten zu erschüttern.