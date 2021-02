Netflix plant bereits einen Film über GameStop und WallStreetBets

Derzeit ist es noch zehn oder elf Monate zu früh für einen Jah­res­rück­blick, aber man kann sicherlich schon jetzt sagen, dass WallStreetBets bzw. Game­Stop eine der spannendsten und kuriosesten Wirt­schafts­sto­rys des Jahres sein wird. Und auch Netflix ist dieser Ansicht.

Gleich zwei Filmprojekte

Vor gut einer Woche wurde bekannt, dass eine Gruppe an Reddit-Nutzern quasi aus dem Nichts heraus eine Kursexplosion der GameStop-Aktie bewirken konnten. Mittlerweile ist klar, dass das nicht so spontan war, wie man anfangs glaubte, sondern einer durchaus wohlüberlegten Aktion entsprang. Doch klar ist auch, dass diese Mischung aus Kapitalismuskritik und Aktienanarchie ein spannender Wirtschaftskrimi war und ist.Denn der Subreddit r/WallStreetBets konnte dem Hedgefonds Melvin Capital Milliarden­ver­luste bescheren. Berichten zufolge war die Rede davon, dass dieser die Hälfte seines Vermögens verloren hat. Das Mitleid der meisten hält sich in Grenzen, denn Hedgefonds wie Melvin Capital sind vor allem im Geschäft mit dem so genannten Shortselling tätig, setzen also darauf, dass Kurse fallen.Der Fall WallStreetBets kann also auch als ein spannender Wirtschaftskrimi nach Art des Filmes The Big Short gedeutet werden. Und genau das ist auch bereits ins Visier von Hollywood geraten. Denn derzeit werden gleich zwei Projekte zum Thema WallStreetBets vorbereitet, ein Film ist für und von Netflix in Planung.Der Streaming-Dienst hat als Drehbuchschreiber Zero Dark Thirty-Autor Mark Boal auf die Sache angesetzt, auch ein erster Schauspielername ist bereits gefallen, nämlich Noah Centineo. Bereits zuvor hat sich MGM die Vorabfilmrechte an einem geplanten Buch namens The Antisocial Network gesichert, auch dieses Projekt will den unglaublichen Fall der GameStop-Aktie beleuchten.