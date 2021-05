32-Bit-Grenze: Warren Buffett-Aktie zu hoch, Börsenanzeige crashed

Die US-Börse Nasdaq nutzt für die Kommunikation von Aktienkursen ein sehr kompaktes digitales Format - das jetzt an seine mathematischen Grenzen stößt. Der Aktienkurs der Holding von Warren Buffet ist so hochgestiegen, dass er nicht mehr angezeigt werden kann.

Aktie ist bald einfach zu teuer, um in Nasdaq dargestellt zu werden

Grenzen der Mathematik

Es ist einmal mehr ein interessantes Beispiel für Grenzen, an die Computersysteme stoßen können, ohne das ihr Entwickler diese Limitierung unmittelbar vorausgesehen hatten: die Nasdaq und andere Marktteilnehmer nutzen für die Übermittlung von Aktienpreisen ein 32-Bit-Format. In der Möglichkeit, Preise darzustellen, kommt man hier bei sehr hohen Preisen an mathematische Grenzen. Genau dieses Limit wurde jetzt durch eine Verkettung von technischen und weltlichen Umständen erreicht.Die Berkshire Hathaway Inc., Holding des bekannten Milliardärs Warren Buffet, ist mit einem Börsenkurs der A-Aktie von über 424.000 US-Dollar (Stand 05. Mai 2021) mit weitem Abstand die teuerste Aktie der Welt - befeuert vor allem durch die jahrzehntelange Weigerung Buffets, hier einen sonst sehr üblichen Aktiensplitt vorzunehmen. Mit einem Anstieg von 20 Prozent im letzten Jahr hat sich der Preis des Wertpapiers jetzt laut Wall Street Journal so rasant entwickelt, das er die Grenze des Nasdaq-Systems sprengt.Die größte Zahl, die mit dem 32-Bit-Format übermittelt werden kann, ist zwar rechnerisch mit 4.294.967.295 (zwei hoch 32 minus eins) deutlich höher als der jetzt erreichte Kurs, doch hier kommt eine weiteres technisches Detail ins Spiel: Aktienkurse werden in diesen Systemen meist mit vier Dezimalstellen gespeichert, damit liegt der höchstmögliche anzeigbare Preis eben bei genau 429.496,7295 US-Dollar.Für die Nasdaq und alle anderen Marktteilnehmer gilt es jetzt, nur wegen dieser einen Aktie eine Anpassung an dem System vorzunehmen. Die US-Börse teilt am Montag mit, dass man wohl bis zum 17. Mai ein Update des Datenstroms abgeschlossen hat. Bis dahin wird die Anzeige des Kurses der Klasse-A-Aktien von Berkshire Hathaway Inc. bei Erreichen von 98 Prozent des Schwellenwertes schlicht ausgesetzt.