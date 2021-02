Microsoft plant zahlreiche neue und überarbeitete Apps für Windows 10

Wer sich Windows 10 installiert, der holt sich damit auch diverse Micro­soft-Apps auf den Rechner. Diese fallen zumeist in die Kategorie "Ok, aber nicht mehr". Doch das könnte sich demnächst ändern, denn Micro­soft arbeitet offenbar an neuen Versionen der Anwendungen.

Windows 10X und Sun Valley sind Gründe

Das aktuelle Betriebssystem des Redmonder Konzerns bietet eine Vielzahl an vorinstallierten Apps und diese könnten in Zukunft neue Versionen sowie zusätzliche Anwendungen bekommen. Denn wie Windows Latest unter Berufung auf eine Stellenausschreibung von Microsoft berichtet, ist das Unternehmen gerade dabei, eine neue interne Gruppe einzurichten, die für die Verbesserung der eigenen Windows 10-Apps zuständig ist.Die Anzeige, die Microsoft ausgeschrieben hat, suchte einen Senior SW (Software) Engineering Manager. Zu dessen Hauptaufgaben zählen "Best-in-Class-App-Erlebnisse, die Freude und Produktivität unter Windows fördern". Dabei handelt es sich um neue, vorinstallierte An­wen­dungen, denn Microsoft schreibt weiter: "Sie werden ein neues und wachsendes Team leiten, das ein Portfolio gut gestalteter vorinstallierter nativer Apps entwickelt und ausliefert, die das Beste der Windows-Plattform und des Fluent-Designs präsentieren."Nicht nur das: Auch bestehende Anwendungen und Funktionalitäten sollen verbessert werden, das Ganze wird auch im Hinblick auf Windows 10X durchgeführt. Man lehnt sich sicherlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man feststellt, dass die neue modulare Version von Windows 10 die entscheidende Triebfeder hinter diesen Aktivitäten ist.Der zweite Grund ist wohl auch das anstehende Sun Valley-Update. Die Überarbeitung der Benutzeroberfläche ist aktuell bei Microsoft in der Mache. Dabei handelt es sich zwar vielfach eher um Feinschliff und weniger ein komplettes Redesign, doch so oder so muss Microsoft auch die Optik der Apps an die Sun Valley-Änderungen anpassen.