Windows 10 21H2: Update könnte bereits im Juni 2021 erscheinen

Microsoft dürfte in diesem Jahr wieder zwei Feature-Updates für Windows 10 veröffentlichen. Während die erste Aktualisierung nur über wenige Änderungen verfügt, soll das zweite Update umfangreichere Neuerungen mit sich bringen. Der Release könnte früher als gedacht stattfinden.

Windows 10 21H2 mit neuer Oberfläche

Bei der nächsten Aktualisierung für das Redmonder Betriebssystem handelt es sich um die Windows 10 21H1. Das diesjährige Frühjahrs-Update soll bereits fertiggestellt worden sein, sodass Microsoft in den kommenden Wochen lediglich noch Fehler behebt. Ab Februar oder März sollen erste Builds im Release Preview-Ring zur Verfügung stehen. Große Neuerungen werden in der Version jedoch nicht zu finden sein. Hierfür sind andere Projekte wie die neue Sun Valley-Benutzeroberfläche, auf die sich Microsoft momentan fokussiert, verantwortlich.Beim übernächsten Funktions-Update für Win­dows 10, der Version 21H2, soll es sich hin­ge­gen wieder um eine umfangreichere Ak­tua­li­sie­rung handeln. Es gilt als wahrscheinlich, dass das Update große Teile der Sun Valley-UI enthält. Bislang wurde die Windows 10 21H2 für Herbst 2021 erwartet. Aus einem Kom­men­tar zum Code des Chromium Gerrit-Projekts (via Windows Latest ) geht allerdings hervor, dass das übernächste Feature-Update bereits im Juni 2021 und damit mehrere Monate vor dem ursprünglich geplanten Zeitpunkt ver­öf­fent­licht werden könnte.Natürlich bleibt derzeit noch unklar, ob der Edge-Entwickler, der den Kommentar geschrieben hat, tatsächlich aus Versehen den Release-Termin der Windows 10 Version 21H2 be­kannt­ge­ge­ben hat. Es wäre denkbar, dass der Juni nur als Platzhalter für die zweite Hälfte des Jahres verwendet wird und die Aktualisierung doch erst später erscheint. Bisher hat sich Microsoft noch nicht offiziell zum Veröffentlichungs-Datum des neuen Funktions-Updates geäußert.