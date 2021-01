Microsoft stellt überarbeitete Microcode-Updates für Windows 10 bereit

Microsoft hat eine Revision der Intel Microcode-Updates gegen die unter dem Namen Spectre und Zombie-Load zusammengefassten Sicherheits­lücken herausgegeben. Informationen zu den Inhalten sind aber noch sehr spärlich zu finden.

Aktualisierte Intel Microcode-Updates

Listen der Prozessoren, die bedacht werden, findet man in der Knowledge Base:

Windows 10 Version 21H1, KB4589212

Windows 10 Version 20H2 und 2004, KB4589212

Windows 10 Version 1903 und 1909, KB4589211

Windows 10 Version 1809, KB4589208

Intel Microcode Boot Loader - Schutz vor Spectre

Zombieload

Adressiert werden alle jüngeren Windows 10-Versionen inklusive der noch nicht für alle Nutzer freigegebenen Version 21H1. Zuletzt gab es entsprechende Aktualisierungen im Februar, nun hat Microsoft die Intel Microcode-Updates zur Behebung der verschiedenen Hardware-bedingten Schwach­stellen überarbeitet. Die neuen Microcode-Updates gibt es jetzt für alle Windows 10-Versionen, die noch die reguläre Unterstützung durch Microsoft haben, also von Version 20H2 bis 1809. Die Microcode-Updates schließen Hardware-bedingte Schwach­stellen, die die Intel-Chipbaureihe betreffen.Die Updates werden allen betroffenen Windows-Nutzern mit Intel-CPU empfohlen. Zuvor empfiehlt Microsoft aber, dass man sich bei den Geräteherstellern oder bei Intel schlau macht, welche Microcode-Empfehlungen für das eigene Gerät bestehen, bevor man die Patches anwendet. Daher heißt es in der Knowledge Base: "Wichtig! Installieren Sie dieses Update nur für die aufgeführten Prozessoren."Hintergrund dazu ist, dass Microsoft bereits Updates ausgeliefert hatte, welche bei vielen Endverbrauchern zu Problemen führten, da sie nicht auf die Nutzersysteme zugeschnitten waren. Microsoft verteilt die neuen Sicherheits-Updates über die Windows-Update-Funktion, man kann sie also direkt dort installieren.Es kann aber auch etwas dauern, bevor man das Update angeboten bekommt. Sie stehen zudem über den Microsoft Update Catalog bereit. Falls Microsoft zeitnah noch Informationen zu den Updates nachreicht, werden wir sie noch ergänzen.Die zur Verfügung gestellten Aktualisierungen sind für eine Vielzahl der CPU-Varianten erhältlich. Weitergehende Informationen hat Intel in einem Übersichtsartikel zu dem Sicherheitsproblem veröffentlicht und seither immer wieder aktualisiert. Für das Update vom Januar 2021 werden die Intel Core-Prozessorfamilie der 10. Generation angesprochen, Comet Lake S (6+2), Comet Lake S (10+2), Comet Lake U62, Comet Lake U6+2, Ice Lake Y42/U42 ES2 SUP und Lakefield.