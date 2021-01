Microsoft startet neuen "Windows Feature Experience Pack"-Testlauf

Microsoft hat für Teilnehmer des Windows Insider Programms ein neues Update zur Verfügung gestellt. Es handelt sich dieses Mal um ein ganz besonderes Update - denn es ist ein Test für das neue Windows Feature Experience Pack.

Mindestvoraussetzung ist Windows 10 20H2 Build 19042.662

Dieses Update enthält die folgenden Verbesserungen:

Wir verbessern die Zuverlässigkeit des Screen Snipping-Erlebnisses, insbesondere bei Apps, die häufig auf die Zwischenablage zugreifen.

Außerdem entfernen wir die Möglichkeit, einen Bildschirmausschnitt direkt in einen Ordner im Datei-Explorer zu kopieren und einzufügen, aufgrund eines Problems, das dank des Feedbacks von Windows Insidern entdeckt wurde. Wir hoffen, diese Funktion in einem zukünftigen Update wieder zu aktivieren, nachdem wir dieses Problem behoben haben.

Infos zum Windows Feature Experience Pack

Mit den Windows Feature Experience Pack entkoppelt Microsoft künftig die Bereitstellung neu­er Funktionsverbesserungen für alle Nutzer und zwar außerhalb der eigentlichen Windows 10-Fea­ture-Updates . Microsoft wird mit einem Feature Experience Pack also neue Funktionen frei­schal­ten können, wann immer der Konzern möchte oder besser gesagt kann. Es geht da­bei aber vorrangig um Funktionen und Verbesserungen, die unabhängig vom Be­triebs­sys­tem entwickelt werden, also eine Art Ergänzung darstellen.Diese Art der neuen Updates testet Microsoft jetzt mit einem Update im Windows Insider Programm. Dort steht nun das Windows Feature Experience Pack Version 120.2212.2020.0 im Beta-Kanal zur Verfügung. Voraussetzung für das Update im Beta-Kanal ist, dass man mindestens Windows 10 20H2 mit Buildnummer 19042.662 oder höher installiert hat.Diese Windows Feature Experience Pack-Up­dates wird angemeldeten Windows-Insidern über Windows Update zur Verfügung gestellt, genau wie neue Builds und kumulative Updates. Nach der Installation ist ein Neustart er­for­der­lich, und die neuen Funktionen zu ak­ti­vie­ren. Laut Windows-Manager Brandon LeBlanc star­tet das Windows-Team nun der Test-Aus­lie­fe­rung der neuen Features-Packs. Be­gon­nen wird dabei zunächst nur mit einem sehr be­grenz­tem Satz von Funktionen und Ver­bes­se­run­gen, schreibt LeBlanc . Damit ist auch klar, das wir in nächster Zukunft wohl noch mehr von diesen kleinen Updates sehen werden.