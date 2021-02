Außerplanmäßiges Update für Windows 10 Version 1909 erschienen

Microsoft hat für das Windows 10 Herbst 2019 Update aka Version 1909 ein weiteres Update freigegeben. Es handelt sich um ein kumulatives Up­date. Die Aktu­alisierung behebt einige Fehler, die auf­grund von Än­de­run­gen vom letzten Patch-Day auftraten.

Verbesserungen und Korrekturen

Behebt ein Problem, das den Stoppfehler 0x7E in nwifi.sys verursacht, wenn Sie versuchen, eine Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3)-Verbindung zu verwenden. Dieses Problem tritt nach der Installation von KB4598298 oder KB4601315 auf.

Das Update steht ab sofort zur Verfügung und wird bereits in der Knowledge Base unter KB5001028 geführt. Es ist, anders als die ansonsten abseits des Patch-Days veröffentlichten Versionen, dieses Mal allerdings ein sogenanntes "Out-of-Band"-Update, das heißt, es ist ein wichtiges Update "außer der Reihe". Dieses Update behebt Probleme mit WPA3. Das Update hebt die Versionsnummer für Windows 10 Version 1909 nun auf 18363.1379.Das Update ist kumulativ, das heißt, dass, auch wenn der Patch-Day Februar noch nicht eingespielt wurde, die dort angebotenen Fehlerbehebungen mit dem neuen Update gleich mitkommen. Das Update kann bereits über den Microsoft Update Katalog bezogen werden. Auch per Auto-Update-Funktion und in den Windows Server Update Services (WSUS) ist das Update schon gestartet. Microsoft hat die dazugehörigen Release-Notes in der Knowledge Base unter KB5001028 ver­öffentlicht . Ein entsprechender Artikel infor­miert dort über Einzelheiten der Änderungen und über bekannte Probleme.Dieses Sicherheitsupdate enthält Qualitätsverbesserungen. Die wichtigsten Änderungen umfassen: