GameStop-Höhenflug: Streit um Filmrechte entzweit Reddit-Community

Es war die kurioseste Wirtschaftsgeschichte seit langem und sie weckte auch sofort das Interesse von Hollywood. Gemeint ist natürlich der Hö­hen­flug der GameStop-Aktie, dieser wurde von WallStreetBets ausge­löst. Doch dort ist man längst wieder auf dem Boden der Realität gelandet.

Wer darf die Sache zu Geld machen?

Damit ist jetzt nicht einmal gemeint, dass die GameStop-Aktie mittlerweile wieder fast in jenem Bereich angelangt ist, die sie vor der spektakulären Reddit-Aktion hatte, sondern dass einige Beteiligte daraus Kapital schlagen wollen und damit den Zorn anderer auf sich ziehen.Konkret geht es um die Filmrechte: Denn wie bereits berichtet, wollen gleich mehrere Branchengrößen, darunter Netflix, die Story verfilmen . Doch wie die New York Times schreibt, gibt es hinter den Kulissen von WallStreetBets Krach. Denn einige alteingesessene Moderatoren haben miteinander gesprochen, wie man am besten die Filmrechte an der GameStop-Aktion verkaufen kann.Ein Moderator namens zjz, der damit nicht einverstanden war, veröffentlichte Screenshots des Discord-Chats, in dem auch ganz offen gefragt wurde, was für die Mods dabei herausspringt. Daraus entstand schnell ein hässlicher Streit und recht bald schalteten sich auch Reddit-Mitarbeiter ein und wollte wissen, was da los ist.Eine koordinierte Strategie gab es hier wohl nicht, laut NYT habe ein Moderator gemeint, dass er in Kontakt mit Ben Mezrich, dem Autor von The Social Network, stehe. Dieser sollte ein Buchprojekt sowie später einen Film einfädeln. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Jaime Rogozinski, der WallStreetBets gegründet hat, die Rechte an seiner eigenen Story verkauft hat.Nach all diesen Ereignissen entbrannte ein heftiger Streit auf WallStreetBets und führte auch zur Verbannung zahlreicher Moderatoren. So aufsehenerregend die GameStop-Rally auch war, sie könnte letztlich den Anfang vom Ende dieser Reddit-Community darstellen.