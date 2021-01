Mehr Homeoffice: CSU prescht mit Vorschlag zur Steuerentlastung vor

Der Streit um ein Recht auf Homeoffice in Deutschland ist noch lange nicht vorbei. Nach den ersten Kompromissen aus der Politik gibt es jetzt neue Vorschläge, wie man Unternehmen dazu bringen kann, mehr Homeoffice zuzulassen.

Arbeitnehmer ebenfalls entlasten

Die jüngsten Vorschläge dazu kommen aus Bayern. Der bayerische Finanzminister Albert Füracker (CSU) hat einen neuen Vorschlag präsentiert, der wie er hofft auf viel Zustimmung auf Seiten der Arbeitgeber treffen wird. Füracker legte dabei nun konkrete Vorschläge vor, die die Arbeit im Heimbüro voranbringen sollen. Dazu gehört, dass man die Abschreibungs­möglich­keiten für Unternehmen verbessern will."Wir brauchen möglichst viel Homeoffice", sagte Füracker der Nachrichtenagentur dpa (via Kurier ). "Bayern setzt nicht auf gesetzliche Pflichten, sondern auf steuerliche Anreize," so Füracker.Als konkretes Beispiel nannte er die Option, so schnell wie möglich die Sofortabschreibung für alle geringwertigen digitalen Wirtschaftsgüter von 800 auf 2.000 Euro anzuheben. Damit könnten Firmen nötige Ausgaben für die Ausstattung im Homeoffice direkt im gleichen Jahr noch steuerlich geltend machen. Die Änderung ließe sich recht zügig umsetzen, und mit dem steuerlichen Anreiz fällt es Unternehmen leichter, wenn man viele Leute ins Homeoffice schickt.Die Ideen drehen sich aber nicht nur um Hilfen für Arbeitgeber. Auf der Arbeitnehmerseite fordert die CSU ebenfalls weitere steuerliche Entlastungen. Dazu gehört der Vorschlag, die Homeoffice-Pauschale für Arbeitnehmer dauerhaft zu verlängern. Bisher hatte man die neue Pauschale von 5 Euro pro Tag bis zum Ende dieses Jahres befristet. Füracker möchte die Pauschale besser zur Dauereinrichtung machen, denn seiner Meinung nach dürfe das Homeoffice kein Zuschussgeschäft für Arbeitnehmer sein, und das nicht nur in Pandemiezeiten, sondern generell.