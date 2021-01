WhatsApp beteuert: Neue Privatsphäre-Richtlinien ändern fast nichts

Vor kurzem wurde bekannt, dass WhatsApp demnächst neue Nutzungsbedingungen bekommt und seine (Nicht-EU-)Nutzer zur Datenweitergabe an Facebook "zwingt". Seither ist die Aufregung groß und nun versucht WhatsApp, diese zu glätten - und zwar mit Fakten.

Keine Einbußen der Privatsphäre

WhatsApp teilt Nutzerdaten mit Facebook: Das klingt für viele nach "Messenger verkauft Seelen an Satan" und darüber freut sich vor allem die Konkurrenz. Denn die Mitbewerber von Facebook können dieser Tage einen Nutzeransturm erleben, Signal etwa wurde so mit neuen Anfragen bombardiert, dass die Verifizierungsserver zeitweise in die Knie gingen.WhatsApp und Facebook bemüht sich nun um Schadensminimierung und haben eine aktualisierte Version der FAQ veröffentlicht. Darin wollen der Social-Media-Riese und seine Messenger-Tochter die vielen Fragen besorgter Nutzer zu diesem Thema beantworten (via Caschy ).Gleich am Anfang betont WhatsApp: "Wir möchten klarstellen, dass das Richtlinien-Update die Privatsphäre Ihrer Nachrichten mit Freunden oder Familie in keiner Weise beeinträchtigt. Stattdessen enthält dieses Update Änderungen im Zusammenhang mit der Nachrichtenübermittlung an ein Unternehmen auf WhatsApp, die optional ist, und bietet weitere Transparenz darüber, wie wir Daten sammeln und verwenden."Weite schreibt WhatsApp, dass man weder die privaten Nachrichten lesen noch die Anrufe mithören kann, das gilt auch für Facebook. Grund dafür ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, deren Schutz gilt auch für bzw. vor den Plattformbetreibern. WhatsApp speichert auch keine Logs der Nachrichten- und Gesprächsteilnehmer.Weiters betonen die Verantwortlichen, dass man keine Standortdaten sehe und auch keine Klontakte mit Facebook teile. Gruppen bleiben privat, Nachrichten können mit der Zeit auf verschwinden gestellt werden und man kann schließlich auch seine Daten herunterladen, um zu sehen, welche Informationen WhatsApp besitzt.