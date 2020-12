WhatsApp: Support läuft auf vielen älteren Smartphones ab Neujahr aus

Im Januar werden Millionen Smartphones die Fähigkeit verlieren, mit der aktuellen Version des WhatsApp-Messengers umzugehen. Das kann im schlimmsten Fall auch dazu führen, dass die Funktionalität des Dienstes eingeschränkt ist.

Wer sich in den letzten Jahren ein neues Smartphone gekauft hat - gemeint ist dabei ein wirklich neues Modell, nicht eines, das nur lange in der Originalverpackung im Regal lag - ist aber nicht betroffen. Die nächste WhatsApp-Version wird nur noch auf iOS 9 und aufwärts sowie auf Android ab der Version 4.0.3 funktionieren.Die betroffenen Betriebssysteme sind also wirklich schon sehr alt - es gibt aber durchaus noch viele Nutzer, die mit ihnen unterwegs sind. Dies gilt vor allem für den Android-Bereich. Hier trifft der auslaufende Support älterer Plattform-Versionen unter anderem die Modelle Samsung Galaxy S2 , HTC Desire und LG Optimus Black, die bei weniger Technik-affinen Usern durchaus gelegentlich noch als preiswertes Handy im Einsatz sind.Apples Installationsbasis bei Smartphones ist überwiegend auf einem aktuelleren Stand, so dass es hier weniger User treffen wird. Hier sind iPhones bis zur Version 4 betroffen, das Modell 4S kann bereits mit einem etwas neueren System ausgestattet werden. Aufgrund des besseren Verteil-Systems für Updates ist das dann in den meisten Fällen auch geschehen.Besitzer von Geräten mit solch veralteten Betriebssystemen sollten sich allerdings am wenigsten Sorgen darüber machen, dass sie kein aktuelles WhatsApp mehr erhalten. Denn ihre Geräte sind letztlich auch voller Sicherheitslücken, die keine Patches mehr erhalten und jederzeit ausgenutzt werden können. Daher ist es im Endeffekt stets sinnvoller, auf die Billig-Serien der Hersteller zurückzugreifen, statt sich für den gleichen Preis ein Spitzenmodell früherer Jahre zu holen, das unter Umständen sogar schon beim Kauf komplett aus dem Patch-Support herausgefallen ist.