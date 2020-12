Mediatek ist jetzt größter Smartphone-Chip-Produzent

Der taiwanesische Chip-Hersteller Mediatek ist durch seine Produktions­zahlen im dritten Quartal 2020 erstmals zum größten Smartphone-Chip­satz-Hersteller weltweit aufgestiegen. Mediatek hat nun zahlenmäßig Qualcomm überholt.

Das berichtet Counterpoint Research und bezieht sich dabei auf die jüngsten Geschäfts­zahlen des Unternehmens. Mehr als 100 Millionen Smartphones wurden im Q3/2020 weltweit mit Mediatek-Chipsätzen verkauft. Dadurch wurde der Konzern zum größten Anbieter von Smartphone-SoCs mit einem Marktanteil von nunmehr 31 Prozent. Das geht aus Schät­zungen von Counterpoint hervor.Die starke Performance von Mediatek in der Preisklasse von 100 bis 250 US-Dollar und das Wachstum in Schlüsselregionen wie China und Indien verhalfen dem Unternehmen dazu, der größte Anbieter von Smartphone-Chipsätzen zu werden. Von der aktuellen Entwicklung her ist es aber sehr gut möglich, dass dieser Wechsel an der Spitze nur von kurzer Dauer ist - es besteht die Chance, dass Qualcomm die Spitzenposition in Q4/2020 zurückerobern wird.Das US-Unternehmen Qualcomm war dabei der größte Anbieter von 5G-Chipsätzen in Q3/2020. 39 Prozent aller weltweit verkauften 5G-fähigen Smartphones sind mit Chips des Unternehmens bestückt. Dabei wird auch viel Bewegung erwartet, wenn auch nicht unbedingt sehr bald. Unter anderem wird gemunkelt, dass Apple mit dem Zukauf der Intel-Modem-Sparte schon im Jahr 2021 ein eigenes 5G-Modem verwenden wird und daher auf Qualcomm verzichten kann. Der starke Marktanteilsgewinn von Mediatek ist dabei auf verschiedene Gründe zurückzuführen.Neben der starken Leistung im Mittelklassebereich hat auch das US-Verbot von Huawei dazu beigetragen. Mediatek konnte die Lücke nutzen. Erschwingliche Mediatek-Chips, die von TSMC hergestellt werden, wurden für viele OEMs dadurch zur ersten Option.