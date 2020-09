AMD: Ryzen-Notebooks sollen bald mit MediaTek 5G-Modems kommen

Auch bei AMD soll mobile Konnektivität künftig eine größere Rolle spielen - angeblich will man mit dem taiwanischen Spezialisten MediaTek zusam­menarbeiten, der für Notebooks und andere mobile Systeme nicht nur WiFi-, sondern auch 5G-Lösungen liefern soll.

Mit WiFi 6 geht es los, später folgt 5G

AMD

Wie der taiwanische Branchendienst DigiTimes berichtet, kooperiert der auf mobile Prozessoren spezialisierte Chiphersteller MediaTek künftig nicht nur mit Intel, sondern auch mit dessen großem Konkurrenten AMD. Dies behaupten jedenfalls Quellen aus der in Taiwan ansässigen Industrie.Dem Bericht zufolge will AMD sich von MediaTek unter anderem mit angepassten ASIC-Chips für Wi-Fi 6 beliefern lassen. Später soll die Kooperation ausgebaut werden, wobei dann auch die Entwicklung von 5G-Modems abgedeckt wird. Ob dann auch komplette SoCs geplant sind, bei denen AMDs CPU-Kerne und Grafik-Einheiten mit einem von MediaTek mitentwickelten 5G-Modem zum Einsatz kommen ist zwar denkbar, aber noch vollkommen offen. Dem Vernehmen nach soll es sich um ein langfristiges Vorhaben handeln, bei dem die beiden Firmen in vielen Projekten zusammenarbeiten wollen.Intel und MediaTek hatten vor einiger Zeit angekündigt, dass es bald Intel-basierte Notebooks mit 5G-Modems des taiwanischen Partners geben wird. Die ersten Modelle von Hewlett-Packard und Dell sollen ab Anfang 2021 mit einer entsprechenden Ausstattung auf den Markt kommen. Natürlich handelt es sich dabei um Lösungen, bei denen das 5G-Modem zusätzlich zur CPU mit ihrer integrierten Grafiklösung verbaut wird.Wann die ersten AMD-basierten Notebook- und Convertible-PCs mit WLAN-Chips oder 5G-Modems von MediaTek auf den Markt kommen sollen, verrät der Bericht aus Asien noch nicht. Mit ihren neuen Kooperationen versuchen Intel und AMD wohl unter anderem, den mit ARM-basierten Chips von Qualcomm ausgerüsteten Windows-10-Geräten mit ständiger Online-Konnektivität etwas entgegenzusetzen.