MediaTek Dimensity 700: Neue Mittelklasse-CPU offiziell vorgestellt

MediaTek hat ein weiteres Mitglied der Dimensity-Reihe angekündigt. Der Prozessor hat die Modellnummer 700 erhalten und dürfte hauptsächlich in Mittelklasse-Geräten zum Einsatz kommen. Die CPU wurde im Sieben-Nanometer-Verfahren gefertigt und mit acht Kernen ausgestattet.

Prozessor mit integriertem 5G-Modem

SoC vermutlich ab 2021 in ersten Geräten zu finden

Wie aus der offiziellen Produktseite hervorgeht, verfügt der MediaTek Dimensity 700 über zwei ARM Cortex-A76-Kerne, die mit bis zu 2,2 Gigahertz takten, sowie über sechs Cortex-A55-Kerne mit einer maximalen Taktrate von zwei Gigahertz. Das System on a Chip (SoC) besitzt außerdem eine Mali-G57 MC2-GPU, welche für die Grafikdarstellung zuständig ist.Der neue Chip unterstützt einen maximal zwölf Gigabyte großen LPDDR4x-RAM sowie einen Speichertakt von 2133 Megahertz. Der interne Speicher kann mit Hilfe von UFS 2.2 angebunden werden. Mit an Bord ist auch ein 5G-Modem, das eine Download-Ge­schwin­dig­keit von 2,77 Gigabit pro Sekunde erzielen kann. Darüber hinaus verfügt der MediaTek Dimensity 700 über Support für WiFi 5, Blue­tooth 5.1 und FHD+-Bildschirme mit 2520 x 1080 Pixeln und einer Bildwiederholungsrate von 90 Hertz. Damit dürfte das Modell vor allem für Smartphones und Tablets, die der Mittelklasse angehören, konzipiert sein.Es gilt als wahrscheinlich, dass MediaTek den Dimensity 700 im ersten Quartal des nächsten Jahres auf den Markt bringt. Bisher wurde noch kein Gerät, in welchem der neue Prozessor zum Einsatz kommen soll, angekündigt. Ob sich das SoC später auch in für den europäischen Markt bestimmten Smartphones und Tablets finden lässt, bleibt aktuell ebenfalls noch unklar.